La relación entre las leyendas del fútbol francés y la generación actual ha sido a menudo tensa, pero Dugarry ha llevado su crítica a Mbappe a un nuevo nivel.

Tras las recientes declaraciones del delantero del Real Madrid sobre su deseo de conquistar su primer Balón de Oro, Dugarry ha cargado contra la superestrella por lo que considera una falta de humildad y un enfoque equivocado en las estadísticas personales por encima de la gloria colectiva.

El exdelantero, conocido por su carácter franco, sugirió que ese tipo de campaña pública está por debajo de un jugador de la talla de Mbappe.