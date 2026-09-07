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Mohamed Saeed

Traducido por

«¡Infantil y patético!» - Christophe Dugarry ARREMETE contra Kylian Mbappe por su ambición de ganar el Balón de Oro

C. Dugarry
K. Mbappe
Real Madrid
Liga de Campeones
Francia

El exinternacional francés Christophe Dugarry ha lanzado una dura crítica contra Kylian Mbappe, después de los recientes comentarios de la estrella del Real Madrid sobre sus logros individuales. El campeón del mundo de 1998 considera que la búsqueda pública de gloria personal por parte del delantero socava sus responsabilidades como líder tanto en su club como en su selección.

  • Dugarry no se muerde la lengua en su crítica a Mbappe

    La relación entre las leyendas del fútbol francés y la generación actual ha sido a menudo tensa, pero Dugarry ha llevado su crítica a Mbappe a un nuevo nivel.

    Tras las recientes declaraciones del delantero del Real Madrid sobre su deseo de conquistar su primer Balón de Oro, Dugarry ha cargado contra la superestrella por lo que considera una falta de humildad y un enfoque equivocado en las estadísticas personales por encima de la gloria colectiva.

    El exdelantero, conocido por su carácter franco, sugirió que ese tipo de campaña pública está por debajo de un jugador de la talla de Mbappe.

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  • CUP-FR98-FRA-BRA-DUGARRY-TROPHYAFP

    Infantil y patético

    Dugarry no se contuvo al analizar la imagen que transmite la situación, especialmente por el papel de Mbappe como capitán de Francia. En una dura diatriba, el exinternacional francés cargó contra Mbappe por expresar abiertamente su deseo de ganar el Balón de Oro, afirmando que hacer campaña por el premio era algo intrínsecamente erróneo.

    Dugarry dijo: “Pedir públicamente un premio individual así me parece INFANTIL y PATÉTICO. No tiene nada de grande pedirlo, especialmente siendo el capitán de tu selección.”

  • Mbappé sigue confiando en su posición

    La crítica llega como respuesta a la reciente admisión de Mbappe de que cree que está bien posicionado para ganar por fin el prestigioso trofeo. Al hablar de sus opciones, el jugador de 27 años señaló que su llegada a la capital española le sitúa naturalmente en el foco para este tipo de honores.

    "Creo que cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, la gente te asocia con este premio", dijo Mbappe sobre el Balón de Oro. A continuación, añadió: "Quizá sea un buen año para esto, pero la gente puede votar según lo que piense".

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  • Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real MadridGetty/GOAL

    Una mancha en el currículum de Mbappe

    A pesar de la falta de títulos durante su última temporada en París, Mbappe sigue siendo uno de los atacantes más productivos del mundo, después de haber marcado 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid el curso pasado. Sin embargo, su incapacidad para conquistar el título de la Champions League durante su etapa en el Parc des Princes sigue siendo una mancha en su currículum para algunos críticos.

    Dugarry cree que este foco en el rendimiento individual, por encima de los logros colectivos, es un síntoma de un problema más amplio en el fútbol moderno, donde a menudo se prioriza a las estrellas por encima del sistema.

    Dugarry continuó su crítica centrándose en la pérdida de identidad colectiva. Comentó: «El fútbol es cada vez más individualista y, demasiadas veces, me da asco. En lugar de hablar de ti mismo y de premios individuales, deberías hablar del equipo, de compartir el éxito y de los trofeos que no ganaste, pero que querías ganar juntos».

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