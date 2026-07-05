«Inexplicable» y «simplemente insoportable». El juego de Paraguay en el Mundial contra Francia y el árbitro Tantashev, en el punto de mira

«La opinión del experto Ittrich es dura, pero comprensible. Estoy de acuerdo: fue una mala actuación del árbitro», afirmó Willenborg, quien destacó dos jugadas que le dejaron atónito.

«Me pareció alarmante la jugada con Mbappé, en la que un rival intentó detenerlo con el brazo, algo atípico en el fútbol», explicó Willenborg. «Normalmente se hace una zancadilla, pero usar el brazo es muy inusual».

En el minuto 38, Matías Galarza, ya fuera de sí, golpeó a Mbappé en un duelo de carrera lejos del balón. Tantashev lo vio de cerca, pero ni él ni el VAR intervinieron. «Galarza tuvo suerte de no ver la roja; que ni siquiera le mostraran la amarilla es incomprensible».