El exárbitro de la Bundesliga Frank Willenborg coincidió en «kicker» con su colega Patrick Ittrich, quien en MagentaTV llamó «la peor de este Mundial» a la actuación del árbitro uzbeko.
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«Inexplicable» y «simplemente insoportable». El juego de Paraguay en el Mundial contra Francia y el árbitro Tantashev, en el punto de mira
«La opinión del experto Ittrich es dura, pero comprensible. Estoy de acuerdo: fue una mala actuación del árbitro», afirmó Willenborg, quien destacó dos jugadas que le dejaron atónito.
«Me pareció alarmante la jugada con Mbappé, en la que un rival intentó detenerlo con el brazo, algo atípico en el fútbol», explicó Willenborg. «Normalmente se hace una zancadilla, pero usar el brazo es muy inusual».
En el minuto 38, Matías Galarza, ya fuera de sí, golpeó a Mbappé en un duelo de carrera lejos del balón. Tantashev lo vio de cerca, pero ni él ni el VAR intervinieron. «Galarza tuvo suerte de no ver la roja; que ni siquiera le mostraran la amarilla es incomprensible».
- Getty Images Sport
El estilo de juego de Paraguay en el Mundial es «simplemente insoportable»
Según Willenborg, el paraguayo Juan José Cáceres también se libró de la sanción: mientras Mbappé estaba en el suelo, le propinó una patada intencionada en la tibia. «Que eso también quedara sin castigo me resulta inexplicable. Cuando un equipo se da cuenta de que el árbitro lo permite todo, entonces tampoco se detiene», afirmó Willenborg. En definitiva, Tantashev «no supo poner un freno».
El colegiado de 47 años, retirado tras la pasada temporada, también criticó el estilo de juego de Paraguay en esta fase final del Mundial: «Simplemente insoportable; como espectador, es difícil de aguantar».
Resulta llamativo y escandaloso que Tantashev no amonestara a ningún sudamericano en todo el partido, mientras mostraba tres tarjetas amarillas a los franceses: Bradley Barcola, Manu Kone y Michael Olise.
Pese a ello, Francia ganó 1-0 y avanzó a cuartos contra Marruecos. El gol de la victoria lo marcó Kylian Mbappé de penalti. El suplente Désiré Doué fue derribado por Diego Gómez dentro del área, aunque Tantashev solo lo sancionó tras la intervención del VAR. Después, tampoco vio cómo Gustavo Velázquez intentaba dañar el punto de penalti.
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