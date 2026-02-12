«Inexacto, insultante y provocador»: Andy Burnham critica duramente al copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, por sus comentarios sobre los inmigrantes.

Ratcliffe hizo esta sorprendente declaración durante una entrevista con Sky News. Dijo: «He visto bastante de esto en el club de fútbol. Si haces cosas difíciles, que sentíamos que teníamos que hacer en el Manchester United.

Sentíamos que eran las cosas correctas que había que hacer. Pero te vuelves muy impopular durante un tiempo. Bueno, yo he sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios. Pero para mejor, en mi opinión. Y creo que estamos empezando a ver algunas pruebas en el club de fútbol de que eso está empezando a dar sus frutos. Pero tienes los mismos problemas con el país.

Si realmente quieres abordar los principales problemas de la inmigración, con gente que prefiere cobrar prestaciones en lugar de trabajar para ganarse la vida, si quieres abordar eso, entonces vas a tener que hacer algunas cosas que son impopulares y mostrar algo de valentía».

Continuó diciendo: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones y un gran número de inmigrantes que llegan. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero.

«El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas».

Ratcliffe añadió, dirigiéndose a los responsables del país: «No sé si es solo el aparato el que no ha permitido a Keir hacerlo o si quizá él es demasiado amable; quiero decir, Keir es un hombre agradable. Me cae bien, pero es un trabajo difícil y creo que hay que tomar medidas difíciles con el Reino Unido para volver a encarrilarlo, porque en este momento no creo que la economía esté en buen estado».