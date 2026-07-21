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Inés García, novia de Lamine Yamal, responde a los mensajes «llenos de odio» que recibió tras las celebraciones del Mundial con el joven prodigio del Barcelona y de la selección española
Denunciar el acoso en Internet
La exposición mediática en el fútbol profesional también alcanza a las parejas de los jugadores más destacados. García, influencer de estilo de vida que hizo pública su relación con Yamal en 2026, ha sufrido el lado oscuro de esa atención tras la histórica victoria de España en el Mundial.
Según Marca, la joven usó sus redes para denunciar el acoso digital que sufre desde la final.
Publicó un mensaje sincero en el que explicó cómo esa hostilidad injustificada ha afectado su bienestar mental: «Nunca pensé que compartir algo tan sencillo se convertiría en esto. He pasado horas leyendo los comentarios y, aunque intento ser fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que comete errores y que no deja de ser humana por estar en una relación», afirmó García.
- AFP
Un llamamiento a la empatía humana más elemental
La reciente oleada de críticas en Internet contrasta con las escenas de júbilo vividas en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey tras la final. Durante las celebraciones, García publicó una foto de la pareja y le dijo a Yamal: «Lo has conseguido. Enhorabuena, mi amor, eres la campeona del mundo».
Yamal le respondió: «Te quiero, mi amor». Ahora, sin resentimiento hacia el público, García solo desea vivir su relación mediática sin la constante crueldad de las redes.
«Entiendo que no a todos les caiga bien. Acepto críticas respetuosas, pero hay un abismo entre opinar y dedicar tiempo a humillar, insultar o desear lo peor a alguien que ni conoces», explicó García. «No le hago daño a nadie, solo vivo mi vida. Por favor, antes de escribir un comentario, pensad que al otro lado de la pantalla hay una persona con familia, amigos, inseguridades y sentimientos».
El impacto emocional de las redes sociales
García, visiblemente afectada, pidió cambiar la forma de interactuar en Internet y denunció el acoso generalizado. Esta toxicidad ha ocultado que muchos seguidores la ven como el amuleto de la suerte de Yamal.
Aunque miles de seguidores elogian a la pareja por superar los retos de la fama repentina, una minoría ruidosa ha empañado un momento que debería ser de celebración. «No sabéis cómo pueden afectar vuestras palabras. Soy una mujer con sentimientos, con familia y con días buenos y malos, como cualquiera», añadió García.
«No pido que me quieran, solo un poco de empatía. Nadie merece recibir cientos de mensajes de odio. Ojalá internet deje de ser un espacio donde se celebra la crueldad».
- (C)Getty Images
¿Qué le depara el futuro a Yamal?
While García hopes for a permanent shift toward greater compassion online, Yamal will keep his focus on his football career. After winning two major international titles before turning 20, including his latest triumph at just 19 years and six days, Yamal will soon rejoin Barcelona. The club has high expectations for the upcoming domestic seasons.
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