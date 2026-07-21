La exposición mediática en el fútbol profesional también alcanza a las parejas de los jugadores más destacados. García, influencer de estilo de vida que hizo pública su relación con Yamal en 2026, ha sufrido el lado oscuro de esa atención tras la histórica victoria de España en el Mundial.

Según Marca, la joven usó sus redes para denunciar el acoso digital que sufre desde la final.

Publicó un mensaje sincero en el que explicó cómo esa hostilidad injustificada ha afectado su bienestar mental: «Nunca pensé que compartir algo tan sencillo se convertiría en esto. He pasado horas leyendo los comentarios y, aunque intento ser fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que comete errores y que no deja de ser humana por estar en una relación», afirmó García.