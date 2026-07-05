Indulto al estilo de Cristiano Ronaldo: la FIFA afronta una gran polémica en el Mundial

Balogun fue expulsado con roja directa en dieciseisavos. Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que suspendía de forma condicional la sanción de un partido, amparándose en el artículo 27. Así, Balogun podrá jugar el martes (2:00 h, ARD y MagentaTV) en los octavos de final contra Bélgica. Según The New York Times, el presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la sanción.

Tras conocerse la decisión, Trump agradeció a la FIFA «por haber hecho lo correcto y corregir una gran injusticia» en Truth Social. Antes, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ya había criticado la expulsión. «Les han tratado de mierda», afirmó en la sala de prensa de la Casa Blanca.

La RBFA se mostró «sorprendida» y recordó el artículo 66.4, que impone suspensión automática tras una roja. También citó una circular previa al Mundial que reitera esa norma.

Balogun había sido expulsado contra Bosnia-Herzegovina (minuto 64) tras pisar, de forma involuntaria, el tobillo de Tarik Muharemovic, lo que le costó una suspensión de un partido. Sin embargo, el artículo 27 del Reglamento Disciplinario de la FIFA permite suspender una sanción de forma condicional.

Antes, Cristiano Ronaldo se benefició de esta medida: en noviembre recibió tres partidos de sanción por un codazo a Dara O’Shea, pero solo cumplió uno y los otros dos quedaron en suspenso por un año.