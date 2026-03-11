getty
«¡Indiscutible!» - Thiago Silva apoya a Neymar para que forme parte de la selección brasileña en el Mundial de 2026
La habilidad técnica de Neymar sigue intacta.
Neymar tiene la mirada puesta en el torneo de Norteamérica a pesar de no haber jugado con su selección desde 2023. Esta ambición ha recibido un importante respaldo con la declaración de Thiago Silva. El defensa de 41 años, figura emblemática en el vestuario brasileño, no se anduvo con rodeos al hablar de la situación de su antiguo compañero de equipo. Para Silva, la contribución técnica y psicológica de Neymar sigue siendo inigualable en la escena mundial, lo que lo convierte en un jugador clave del que Brasil no puede prescindir si quiere ganar su sexta estrella.
Las críticas no pueden ignorar a Neymar.
En declaraciones a TNT Sports sobre la importancia del delantero del Santos, de 34 años, Silva fue enfático. «Si Neymar está en forma, tiene que jugar en el Mundial. Dado su nivel actual de juego, tiene que ir. Es indiscutible. Neymar está ahí, en la cancha, y para el equipo contrario ya es un verdadero dolor de cabeza», declaró.
La inminente decisión de Ancelotti
Según se informa, Neymar ha sido incluido en la amplia lista preliminar de Carlo Ancelotti para enfrentarse a Francia y Croacia durante el próximo parón internacional a finales de marzo. El técnico italiano es conocido por valorar la experiencia y la calidad de élite en entornos de alta presión, y Neymar encaja perfectamente en ese perfil si es capaz de mantener su condición física durante los próximos meses de la campaña nacional.
A poco más de tres meses para que se decidan las plantillas definitivas, Neymar tiene la presión de demostrar que puede soportar el rigor de un torneo internacional completo. Solo ha jugado tres partidos con el Santos en lo que va de la temporada 2026 en Brasil, tras recuperarse recientemente de una operación, y se perdió el último encuentro contra el Mirassol.
El debate sobre Neymar probablemente continuará.
El panorama del ataque brasileño ha cambiado recientemente debido a una lesión importante del jugador estrella del Real Madrid Rodrygo, un acontecimiento que podría inadvertidamente allanar el camino para el regreso de Neymar al once inicial. Esta oportunidad brinda al jugador del Santos una plataforma oportuna para consolidar su lugar en la expedición que viajará a Estados Unidos, México y Canadá este verano. A medida que comienza la cuenta atrás para 2026, el debate sobre la inclusión de Neymar probablemente seguirá acaparando los titulares.
