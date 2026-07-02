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Indignado, el astro senegalés amenaza con no volver a jugar con su selección en una publicación en Instagram tras la eliminación del Mundial
La impactante amenaza de jubilación sacude Senegal
Gueye ha anunciado que no volverá a jugar con Senegal mientras el actual cuerpo técnico permanezca en el cargo. Lo hizo en las redes sociales pocas horas después de que los Leones de Teranga cayeran 3-2 ante Bélgica y quedaran eliminados del Mundial.
Gueye, pieza clave del equipo, publicó en Instagram: «Vuelvo para deciros unas palabras sobre la eliminación... pero hoy anuncio que, mientras siga este cuerpo técnico, me tomaré un descanso de la selección».Instagram/p.gueye24
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Dejar escapar una ventaja de dos goles
El anuncio de Gueye se produjo tras un colapso en la segunda parte. Senegal parecía clasificado para octavos ante EE. UU. gracias a los goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr, pero todo cambió cuando Gueye fue reemplazado por Lamine Camara en el 64’.
Bélgica marcó dos goles en los últimos diez minutos, obra de Romelu Lukaku y Youri Tielemans, para forzar la prórroga. La remontada se completó en el 125, cuando Tielemans transformó un penalti tras una intervención del VAR. La derrota supone un amargo final para una campaña que había prometido tanto para la selección africana.
Thiaw defiende sus polémicas sustituciones
El entrenador Pape Thiaw respondió a numerosas preguntas sobre su gestión del partido, especialmente por sustituir a Gueye y otras estrellas cuando ganaban. Thiaw afirmó que los cambios no fueron errores tácticos, sino necesarios por el estado físico del equipo.
«Estaban cansados y no podían seguir. Dejarles en el campo habría sido poco profesional. Tuvimos que sustituirlos, uno por uno», explicó Thiaw. «Cuando pierdes tras ir ganando 2-0, la gente habla de los cambios, pero no se puede reducir todo a eso. Los cambios fueron por cansancio, no por táctica».
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Un programa sumido en el caos más absoluto
La retirada y la posterior rebelión de Gueye aumentan las polémicas de la selección senegalesa. Thiaw ya estaba en el punto de mira tras la final de la Copa Africana contra Marruecos, cuando ordenó a sus jugadores abandonar el campo por una decisión arbitral. Aunque ganaron el partido, la CAF anuló el resultado y dio la victoria —y el título— a Marruecos.
Tras la derrota ante Bélgica, un abatido Thiaw añadió: «Acabamos de perder un partido muy importante para nosotros. Queríamos clasificarnos por el pueblo senegalés, creíamos que nos lo merecíamos, pero, por desgracia, estamos eliminados. Estoy triste, los jugadores también lo están, porque realmente querían esta clasificación».