El campeón turco sigue con su agresiva estrategia de fichajes al presentar una propuesta formal de 45 millones de euros (38 millones de libras) por Martinelli. Según informa el especialista en fichajes Florian Plettenberg, la oferta ya está oficialmente sobre la mesa en el Emirates Stadium, lo que obliga al Arsenal a tomar una decisión difícil sobre el futuro a largo plazo de su eléctrico hombre de banda. El conjunto de Estambul ha convertido al extremo en su prioridad absoluta en este mercado.

El Galatasaray ha mostrado una ambición significativa en las últimas temporadas, atrayendo con éxito a talentos de alto perfil como Victor Osimhen y Wilfried Zaha al RAMS Park. Al ir a por Martinelli, su objetivo es asegurarse una incorporación de primer nivel que pueda ayudarle a competir al máximo nivel en la Champions League.