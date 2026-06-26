En la zona mixta, el joven evitó confirmar en qué club jugará la próxima temporada: «No lo sé. Me concentro en el Mundial y después ya se verá, pero ahora no puedo decir nada».
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¡Incumplimiento de la palabra en el Mundial! Yan Diomande insinúa abiertamente su marcha del RB Leipzig
A mediados de mayo, Diomande anunció que seguiría en el RB Leipzig la próxima temporada. En una entrevista con «kicker»respondió con un breve «sí» al ser preguntado sobre su continuidad.
Sobre el interés de otros clubes, el marfileño afirmó: «Por ahora no me preocupa. Estoy en Leipzig y me gusta jugar aquí». Admitió que la clasificación a la Liga de Campeones influyó en su decisión: «Al final, lo que cuenta son las estadísticas. Ha sido un año fantástico para mí».
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Diomande: «Soy seguidor del PSG desde que era niño»
A principios de junio, Diomande avivó los rumores sobre su fichaje por el París Saint-Germain. «¿Mi futuro? De eso se encarga mi equipo. Intento mantener la concentración al máximo», declaró el extremo en la rueda de prensa previa al amistoso entre Costa de Marfil y Francia. Luego añadió: «Soy del PSG desde niño, como mi padre. Pero ahora pienso solo en el Mundial; ya veremos qué pasa después».
Por eso celebró que el PSG ganara la Liga de Campeones al Arsenal.
¿Ya fichó Diomande por el PSG?
Los grandes clubes ingleses, Chelsea FC y Liverpool FC, y el Real Madrid, siguen de cerca al maestro del regate. Se asegura que la dirección deportiva del Liverpool presiona para fichar al joven extremo.
Sin embargo, la pista más prometedora apunta a París: según Footmercato, Diomande ya habría dado el sí al vigente campeón de la Liga de Campeones.
Sin embargo, el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, quiere que el club mantenga al marfileño pese a las ofertas que superan los 100 millones de euros. «Si yo fuera director deportivo, tampoco vendería a este joven jugador, que ni siquiera lleva una temporada completa con nosotros, independientemente del precio que se pida por él», declaró Mintzlaff a finales de abril en Sky.
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Diomande llegó a Leipzig por solo 20 millones de euros
El Leipzig fichó a Diomande en verano de 2025 por 20 millones de euros al CD Leganés. Con 12 goles y 9 asistencias en 33 partidos de Bundesliga, el delantero fue clave para el regreso del club a la Liga de Campeones.
Tras quedarse fuera de las competiciones europeas por primera vez la temporada anterior, el equipo terminó tercero. Aun así, el entrenador Ole Werner fue destituido y reemplazado por Martin Demichelis.