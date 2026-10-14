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«Increíblemente estúpido»: Vincent Kompany carga contra Michael Olise por una expulsión «provocada» mientras el Bayern de Múnich cosecha un inesperado empate en la Champions League
Olise ve la tarjeta roja en Stavanger
El gigante de la Bundesliga vivió una noche para olvidar en Noruega: remontó una desventaja de dos goles, pero encajó el gol del empate en los últimos minutos cuando jugaba con diez hombres. El momento de mayor tensión llegó en el minuto 74, cuando Olise, que ya había sido amonestado por una falta táctica, perdió los nervios. Tras ser provocado por el capitán del Viking, Zlatko Tripic, el exjugador del Crystal Palace lanzó el balón directamente a la cara de su rival. Al árbitro Georgi Kabakov no le quedó más remedio que mostrarle la segunda tarjeta amarilla, por lo que el Bayern tuvo que afrontar la recta final del partido en inferioridad numérica.
Kompany fue especialmente contundente al referirse a este incidente y se negó a proteger a su jugador de las críticas públicas. «Y la expulsión es increíblemente estúpida, por supuesto. Ya hemos tratado el asunto y nuestra postura está clara al respecto. Tampoco es que vea una falta de energía. El equipo se esfuerza, pero eso no puede pasar», declaró el entrenador, según Bild.
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Un momento de aprendizaje para el extremo
Pese al enfado, Kompany espera que la experiencia ayude a madurar al extremo de 24 años. El entrenador reveló que habló directamente con Olise sobre el incidente y le señaló que su rival había sido más listo que él. A medida que avance la competición y aumente lo que está en juego, el Bayern no puede permitirse ese tipo de comportamientos infantiles en las eliminatorias.
«Él lo sabe, somos muy claros con estas cosas. Le veo en los ojos que lamenta haberlo hecho. Hoy no es una final ni una semifinal, pero esos momentos son decisivos en una temporada. También le dije a Michael que el número diez había sido más listo que él. Yo tampoco puedo cambiarlo ahora. Ojalá sea una experiencia de la que aprendamos y salgamos más fuertes», explicó el entrenador.
Kompany estalla por los errores evitables
Para Kompany, la actuación fue inaceptable, especialmente después del reciente tropiezo liguero ante el Augsburg. El entrenador no se mordió la lengua al hablar de los fallos de concentración que de repente afectan a su equipo. El técnico belga señaló que sus jugadores están trabajando duro, pero que no pueden seguir cometiendo errores tan básicos si quieren luchar por los grandes títulos esta temporada. El empate deja al Bayern en una posición vulnerable tras un periodo de relativa superioridad.
«El juego no está tan mal, pero hubo errores de concentración enormes. Simplemente, no estuvimos atentos. No lo estuvimos contra el Augsburg, cuando encajamos un gol a los ocho segundos, ni hoy, cuando también recibimos un gol tempranero al minuto y medio. También hubo un poco de exceso de confianza. Cada ocasión del rival acaba en gol, pero eso no es excusa: somos nosotros quienes propiciamos esas situaciones», afirmó.
- AFP
Aumenta la preocupación por la defensa del Bayern
Aunque la expulsión de Olise acaparó los titulares, la actuación defensiva del equipo dejó mucho que desear. Los goles tempraneros de Gianni Stesness y Peter Christiansen pusieron contra las cuerdas a los visitantes y dejaron al descubierto las grietas de su zaga. Incluso después de que Harry Kane y Luis Diaz remontaran el partido, el empate en los últimos minutos evidenció una falta de gestión del encuentro que ha frustrado claramente al cuerpo técnico.
El resultado añade presión de cara al próximo duelo de la Bundesliga contra el RB Leipzig, en el que Kompany exigirá una mejora considerable de la concentración. Con la lucha por el título cada vez más intensa, el Bayern debe recuperar cuanto antes la «inteligencia» que, según su entrenador, le ha faltado en los últimos partidos.
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