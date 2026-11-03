Una Roma difícil de creer. Brillante, atrevida y dominante en la primera parte; incomprensible, asustada y finalmente derrotada en la segunda. Otra remontada en contra complica sus planes de clasificación. En Old Trafford, ante un Manchester United que llevaba 10 partidos sin ganar, cae por 3-2 después de una primera mitad espectacular, que cerró con dos goles de ventaja gracias a Soulé y a un penalti transformado por Malen. En la segunda parte, entre el cansancio y el empuje del United, se le apagan las luces. Y los errores individuales le salen caros.

En los primeros 45 minutos solo se oye a los aficionados de la Roma, porque el equipo muestra su mejor versión, la de la liga. Llegan dos goles: el de Soulé, tras un pase brillante de Mora, y el de Malen, que transforma el penalti señalado por una mano de Heaven en un disparo de Soulé, a los que hay que añadir al menos otras tres ocasiones claras. El United está lento y nervioso, y todo su peligro se reduce a un disparo de Mainoo que controla bien Vasquez, tercer portero convertido en titular por las lesiones de Svilar y Gollini, este último de baja por un problema de espalda.

La segunda parte es otra historia: el United ataca sin descanso y la Roma, con Pisilli en el campo en lugar de Mora, nunca consigue salir al contragolpe. Cunha provoca con astucia el penalti que reabre el partido (Vasquez detiene el primer lanzamiento de Bruno Fernandes desde los once metros, pero Cristante entra en el área antes del disparo y el portugués no falla en su segundo intento, engañando al colombiano). Un minuto después, Mbeumo se topa con un doble palo que hace temblar a la Roma. Se juega hacia una sola portería y el United marca dos goles en 3 minutos, ambos de Cunha: el primero llega tras un fallo de Balerdi, que no alcanza el balón y le regala al brasileño la ocasión de poner el 2-2; en el segundo, el ex del Atlético de Madrid vuelve a sorprender a Vasquez por el primer palo. En los minutos finales aún hay tiempo para la expulsión de Cunha por doble amonestación (la primera amarilla, por quitarse la camiseta tras el gol; la segunda, por una dura entrada sobre Balerdi). El asalto final de la Roma no da resultado. Gana el United y la Roma sufre otra remontada.