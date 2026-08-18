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'Increíble': la leyenda del Leicester Jamie Vardy respalda a la estrella del Manchester United Youri Tielemans para que alcance otro nivel en Old Trafford
Vardy ensalza a Tielemans como un talento increíble
La decisión del Manchester United de activar la cláusula de rescisión de 35 millones de libras en el contrato de Tielemans con el Aston Villa ha sido recibida con una aprobación significativa por parte de quienes mejor conocen al belga. Vardy, que pasó cuatro años y medio jugando junto al centrocampista en el King Power Stadium, ha expresado su entusiasmo por el movimiento.
«Sinceramente, creo que volverá a despegar», dijo Vardy en su pódcast Jamie Vardy’s Having A Party al hablar del cambio de Tielemans al United este verano. «Jugué contra él con Bélgica, fue increíble y pensabas: “Guau, ¿quién es este?”, porque por aquel entonces aún era joven. Después salió que nosotros [Leicester] le habíamos fichado primero cedido y recuerdo ir donde estaban todos los chicos y decir: “¡Hemos fichado a un jugador!”, y me refiero a un jugador realmente bueno».
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Un encaje perfecto para el Teatro de los Sueños
El internacional belga de 29 años ha comprometido su futuro a largo plazo con el Manchester United, firmando un contrato de cinco años que le mantendrá en el club hasta 2031. Tielemans no ha tardado en expresar su satisfacción por el movimiento, describiendo al Manchester United como el club perfecto para mí mientras busca ampliar su palmarés.
Tras una exitosa etapa en Villa Park, donde ayudó al equipo de Unai Emery a asegurar un título de la Europa League y un puesto entre los cuatro primeros, el centrocampista está ahora centrado en devolver al United a la cima del fútbol europeo. «Dentro del equipo hay mucha calidad y siento que este es un buen paso para seguir progresando y, con suerte, ganar muchísimos títulos con el club», declaró Tielemans a los medios oficiales del club.
Entrega y liderazgo en la sala de máquinas
Más allá de su brillantez técnica, el excapitán del Leicester Wes Morgan ha destacado los estándares profesionales que Tielemans aportará al vestuario del United. Morgan, que acompañó a Vardy en el pódcast, señaló que la ética de trabajo del belga era una cualidad que sobresalía durante el tiempo que compartieron.
«Lo que he visto en Youri es dedicación a su trabajo», explicó Morgan. «Siempre solía verlo en el gimnasio, esforzándose al máximo y haciendo trabajo extra. Realmente trabajaba para mejorar. Nunca se relajaba en los entrenamientos, siempre lo daba todo, pero también es otro de esos jugadores que tienen esa capacidad técnica, esa inteligencia y esa rapidez mental. No me sorprende verlo llegar a la élite y estar ahora en el Manchester United. Ojalá le demuestre a todo el mundo lo bueno que es. Se merece todo lo que ha conseguido hasta ahora».
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Se acerca el debut en la Premier League de la estrella belga
Vardy se hizo eco de estos sentimientos sobre la personalidad del centrocampista y su integración en un equipo, recordando lo rápido que se adaptó a la vida en Inglaterra. «Llegó y enseguida te dabas cuenta… de la dedicación, al 100 % cada día», añadió Vardy. «Luego entraba en el vestuario y era muy humilde, muy normal. Fue un auténtico soplo de aire fresco para nosotros en aquel momento».
Tielemans ya ha jugado con el United durante su pretemporada, sumando minutos ante el Paris Saint-Germain, el Leeds United y el AC Milan. Con la temporada de la Premier League a punto de arrancar este fin de semana, todas las miradas estarán puestas en si el belga será titular en el estreno contra el recién ascendido Hull City.
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