AFP
Traducido por
«Increíble»: Hansi Flick criticó la «inaceptable» falta de intervención del VAR tras un extraño incidente de mano en la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones
La extraña polémica sobre la mano
El gran duelo europeo entre los dos gigantes españoles estuvo marcado por la tensión disciplinaria, especialmente por la expulsión del barcelonista Pau Cubarsí y una decisión arbitral muy controvertida. Flick mostró su frustración por la falta de intervención del VAR en una extraña jugada de la segunda parte que involucró al portero del Atlético, Juan Musso, y al defensa suplente Pubill. Tras un saque de puerta en corto de Musso, Pubill, creyendo que el balón aún no estaba en juego, lo detuvo con la mano y se lo devolvió al portero. Aunque el balón estaba en juego, el árbitro Istvan Kovacs solo ordenó repetir el saque, dejando a Barcelona incrédulo.
- AFP
Flick cuestiona la utilidad del VAR
Tras el partido, Flick cuestionó el uso del VAR en la Champions: «No sé por qué no intervino... es increíble. Todos erramos, pero en estas situaciones... ¿Para qué tenemos el VAR? Debería haber sido penalti y segunda amarilla», dijo alterado.
El defensa del Barça Gerard Martín compartió su frustración: «El portero coloca el balón y lo juega. El rival lo para con la mano. El árbitro no lo ve, pero el VAR debe avisar».
La tarjeta roja a Cubarsi cambia el rumbo del partido
Aunque la mano generó polémica al final, la expulsión de Cubarsi justo antes del descanso inclinó la balanza a favor del Atlético. El joven defensa vio la roja directa por una falta sobre Giuliano Simeone, que se dirigía hacia la portería. Julián Álvarez aprovechó el libre directo y, con un disparo colocado, dio la ventaja a los visitantes. Flick, exentrenador del Bayern de Múnich, cuestionó la sanción: «Quizá sea [merecida], quizá no... No estoy seguro de si le tocó lo suficiente porque el balón estaba detrás. Pero la mano de Pubill es clara y el árbitro no pitó nada».
- Getty Images Sport
El Barça afronta una dura batalla en el partido de vuelta
La derrota 2-0, con gol de Alexander Sorloth en la segunda parte, da al Atlético su primera victoria en el Camp Nou desde 2006. El Barcelona, eliminado en las tres eliminatorias anteriores de la Liga de Campeones tras perder la ida en casa, ve la historia en su contra. Aun así, Flick se muestra optimista de cara a la vuelta en Madrid.
«Creemos en nosotros mismos. En la segunda parte lo hicimos muy bien con un jugador menos. Ellos también tienen calidad en ataque. No fue fácil defenderlos, pero tuvimos ocasiones para ganar este partido», insistió Flick. Los blaugranas recuerdan sus recientes triunfos en la Copa del Rey y confían en remontar ante el equipo de Simeone, aunque deberán ser mucho más efectivos que el miércoles.