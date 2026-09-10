«¡Increíble!»: Declan Rice hace una sensacional afirmación sobre el Arsenal tras conquistar la ola de calor de Nápoles

Declan Rice expresó su satisfacción después de que el Arsenal abriera su campaña de la Champions League 2026-27 con una trabajada victoria por 1-0 sobre el Nápoles. Ante unas temperaturas cercanas a los 30 grados y una intensa humedad en el sur de Italia, el Arsenal controló el partido antes de encontrar el gol del triunfo en el minuto 75.

Una sublime jugada colectiva de 29 pases culminó con un disparo de Martin Odegaard al poste para mantener el pleno de cinco victorias del Arsenal en este inicio de temporada.

La victoria también permitió al Arsenal conquistar el Stadio Diego Armando Maradona e infligir una rara derrota europea en casa al gigante italiano.