El veterano portero del BVB habría convocado a Maximilian Beier para la selección alemana de cara a los partidos amistosos contra Suiza y Ghana a finales de mes.
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«Incomprensible»: una leyenda del club critica la inclusión de la estrella del BVB en la convocatoria de Julian Nagelsmann para la selección alemana
El delantero «ha jugado a un nivel excepcional en las últimas semanas y ha marcado la diferencia en el Borussia Dortmund. Me hubiera gustado que Maxi estuviera ahí», declaró la leyenda del club en Sky, y subrayó: «Para mí es incomprensible».
De hecho, Beier lleva varias semanas en un estado de forma impresionante. El jugador de 23 años ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias en los últimos doce partidos de la Bundesliga. También brilló como goleador en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo (2-0).
Así pues, el rendimiento de Beier en la presente temporada es más que notable, a pesar de sus altibajos en la primera vuelta. En 36 partidos oficiales en todas las competiciones, ha contribuido con 16 participaciones en goles (nueve goles y siete asistencias).
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Nagelsmann quiere llevar como máximo dos «delanteros de contraataque» al Mundial
Sin embargo, Beier lleva fuera de la selección alemana desde octubre; ya no fue convocado para la concentración de noviembre. Es cierto que Nagelsmann dejó claro al anunciar su convocatoria el jueves que «aún no se trata de una convocatoria para el Mundial» y que la puerta sigue «abierta» para algunos jugadores que no han sido seleccionados. No obstante, quedarse en el banquillo a pocos meses del Mundial no es precisamente un buen augurio.
«Algunos jugadores pueden volver a demostrar su valía, mientras que otros, a los que ya conocemos, se quedarán en casa. Queremos una buena mezcla entre el núcleo que jugará el Mundial y nuevas fuerzas frescas», añadió Nagelsmann, y explicó que solo quería llevarse a uno o dos «delanteros de contraataque» al Mundial. En este sentido, también mencionó a Beier, así como a su compañero de equipo Karim Adeyemi y a Kevin Schade, del FC Brentford.
Para los próximos partidos amistosos solo se ha tenido en cuenta a Schade; Adeyemi tampoco ha sido convocado.
Weidenfeller critica la irregularidad de Adeyemi
«Karim ha demostrado últimamente que puede marcar la diferencia en el Dortmund. Tiene velocidad, ingenio en el juego y buen remate. Pero lo demuestra con muy poca frecuencia y ese es el motivo por el que no ha sido convocado», afirmó Weidenfeller sobre el jugador de 24 años.
Además de Schade, completan la delantera alemana Serge Gnabry y Lennart Karl (ambos del FC Bayern de Múnich), Jamie Leweling y Deniz Undav (ambos del VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray de Estambul), Florian Wirtz (FC Liverpool) y Nick Woltemade (Newcastle United). En esta categoría también figuran los centrocampistas Leon Goretzka (FC Bayern de Múnich) y Felix Nmecha (BVB).
Selección alemana, calendario: los próximos partidos de la selección alemana
Fecha Concurso Partido Viernes, 27 de marzo, 20:45 h Partido amistoso Suiza contra Alemania Lunes, 30 de marzo, 20:45 h Partido amistoso Alemania contra Ghana Domingo, 31 de mayo, 20:45 h Partido amistoso Alemania contra Finlandia Sábado, 6 de junio, 20:30 h Partido amistoso EE. UU. contra Alemania Domingo, 14 de junio, 19:00 h Mundial 2026 Alemania contra Curazao Sábado, 20 de junio, 22:00 h Mundial 2026 Alemania contra Costa de Marfil Jueves, 25 de junio, 22:00 h Mundial 2026 Alemania contra Ecuador