«Incompetente, pero no corrupto»: la presencia de Paul Tierney en la reunión del Chelsea se ha calificado de «mala imagen» para los árbitros de la Premier League

El exárbitro de la Premier League Clattenburg ha condenado la actuación del árbitro Tierney en su columna del Daily Mail. Clattenburg se mostró perplejo ante las escenas previas al partido y afirmó: «La imagen de Paul Tierney de pie en medio del círculo del Chelsea, mirando directamente a la lente de la cámara de televisión, no solo fue totalmente extraña, sino que también fue una pésima imagen para el árbitro».

Señaló que el árbitro tuvo muchas oportunidades de evitar por completo la situación. «Tierney tuvo múltiples oportunidades de abrirse paso entre los jugadores del Chelsea, pero simplemente dejó que sucediera», observó Clattenburg, y añadió: «Por su lenguaje corporal, parecía que lo estaba disfrutando». El exárbitro señaló que la posición inicial normal de un árbitro debería estar bien fuera del círculo central.