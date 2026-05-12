Sin embargo, ese mismo día el diario «Bild» informó de que el club de la Bundesliga austriaca pedía más de 20 millones de euros por Gadou. Según esa información, el Salzburgo buscaba unos 25 millones de traspaso base más entre cuatro y seis millones en bonificaciones. En total, el traspaso podría superar los 30 millones.

Gadou, de 1,95 m, llegó a Austria en 2024 procedente de la cantera del París Saint-Germain. El internacional sub-21 francés ha jugado 33 partidos esta temporada con el Salzburgo y ha adquirido experiencia en la Europa League.

En Dortmund reforzará la defensa central, que sufre por la retirada de Niklas Süle, la lesión de Emre Can y la incertidumbre sobre el futuro de Nico Schlotterbeck.