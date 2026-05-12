Según el diario *Bild*, el fichaje del joven defensa Joane Gadou del RB Salzburgo al Borussia Dortmund es oficial. El jugador de 19 años ya pasó el reconocimiento médico el lunes.
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¡Incluso ya ha pasado el reconocimiento médico! Al parecer, el BVB está a punto de cerrar su primer gran fichaje del verano
Sin embargo, ese mismo día el diario «Bild» informó de que el club de la Bundesliga austriaca pedía más de 20 millones de euros por Gadou. Según esa información, el Salzburgo buscaba unos 25 millones de traspaso base más entre cuatro y seis millones en bonificaciones. En total, el traspaso podría superar los 30 millones.
Gadou, de 1,95 m, llegó a Austria en 2024 procedente de la cantera del París Saint-Germain. El internacional sub-21 francés ha jugado 33 partidos esta temporada con el Salzburgo y ha adquirido experiencia en la Europa League.
En Dortmund reforzará la defensa central, que sufre por la retirada de Niklas Süle, la lesión de Emre Can y la incertidumbre sobre el futuro de Nico Schlotterbeck.
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El BVB ficha a Gadou: «A esta edad ya está más avanzado que Dayot Upamecano»
El interés del Dortmund por Gadou lleva tiempo. Incluso Sebastian Kehl, predecesor de Book en el BVB, ya lo había observado en primavera.
Según Michael Unverdorben, subdirector de deportes de Salzburger Nachrichten, el BVB conseguiría en Gadou un defensa que «a esta edad ya está más avanzado de lo que lo estaba Dayot Upamecano en su momento».
«Sin duda es el mejor central del Salzburgo. Siempre se supo que sería un gran fichaje: tiene cualidades increíbles y enorme potencial. Es fuerte en el uno contra uno y en el juego aéreo, y reúne todo lo que necesita un defensa de talla internacional», declaró Unverdorben en una entrevista con SPOX a principios de mayo.