Incluso Vincent Kompany estaba furioso: Vinicius Junior vuelve a causar problemas contra el FC Bayern

Kimmich reclamó un tiro libre al árbitro Slavko Vincic, pero este dejó seguir el juego, lo que, al parecer, volvió a servir de pretexto a Vinicius para volver a enfrentarse a Kimmich. El brasileño le dio primero una ligera patada en el tobillo al jugador del Bayern, que yacía en el suelo, y luego lo empujó de nuevo al suelo.

El técnico Vincent Kompany protestó airado desde la banda; y eso es mucho decir. Tras la ida, el belga había defendido a Vinicius: «Creo que Vini debe seguir siendo como es», declaró en Madrid hace ocho días.

Vincic lo amonestó verbalmente, pero no mostró la segunda amarilla que lo habría dejado fuera de una posible semifinal.