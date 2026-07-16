La lata estaba a la vista, junto al neceser de diseño de Olise y debajo de su camiseta azul de la selección con el dorsal 11. Contenía bolsitas de nicotina sin tabaco, conocidas como «snus».

Legal en Estados Unidos, en Francia está prohibido desde el 1 de abril: venta y tenencia son ilegales.

Por eso, el jugador del Bayern debe deshacerse de sus existencias en Estados Unidos antes de regresar a Francia.