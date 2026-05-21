¡Incluso se echó a llorar! Cristiano Ronaldo rompe una maldición de seis años en el Al-Nassr

Desde su llegada a la Saudi Pro League en 2023, Ronaldo sigue haciendo historia. En las dos últimas temporadas fue máximo goleador con 35 (2023/24) y 25 goles (2024/25), aunque solo alcanzó el subcampeonato. Con el Real Madrid ha conquistado cinco Champions League.

Ahora integra la convocatoria de Portugal para la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio), donde disputará su sexta fase final de un Mundial, marca histórica.

Lionel Messi también se prepara para su sexta participación, aunque Argentina, actual campeona, aún no ha dado a conocer su convocatoria. Ronaldo es el único jugador de la historia que ha marcado en cinco Mundiales diferentes.