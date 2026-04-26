Incluso podría darle al FC Bayern de Múnich un récord muy especial en la Bundesliga: la afición de Vincent Kompany por la innovación pasa factura por primera vez

El sábado no bastó para batir el récord. Para igualar la marca del FC Schalke 04 de la temporada 1980/81, habría sido necesario que debutara el joven Bastian Assomo contra el Mainz. En aquella campaña, once jugadores sub-20 debutaron en la máxima categoría con el Schalke; en el club más laureado de Alemania, la cifra sigue en diez.

Quedan tres jornadas —ante Heidenheim, Wolfsburgo y Colonia— para igualar o incluso batir la marca. De todos los entrenadores del Bayern de los últimos 20 años, Kompany es, con diferencia, el más dispuesto a alinear jóvenes con potencial y darles la oportunidad de demostrar su valía entre los profesionales.

El sábado, por ejemplo, el técnico belga alineó de titular al centrocampista Bara Sapoko. El senegalés de 18 años ya había debutado hace dos semanas ante el FC St. Pauli (5-0) y había sumado algunos minutos frente al VfB Stuttgart, antes de ser titular en Maguncia.

Se lo ha «ganado», subrayó Kompany, quien aclaró que jugar con los profesionales no es un «regalo». «Hoy es una tarea complicada. Hay que tener esa madurez para estar en un partido así. Para Sapoko es una gran prueba, pero también para los demás chicos. En algún momento hay que pasar por eso. Hay que estar ahí. En algún momento llega el momento adecuado para darles una oportunidad».

Su debut se veía venir, pues en el Bayern valoran mucho al joven de 18 años y, según se comenta, Kompany es un gran admirador suyo. A sus compañeros tampoco les costó ver sus cualidades. «Se ha visto que tiene un talento brutal y que es un buen chico. Está muy agradecido. Hoy lo ha hecho de maravilla», comentó Leon Goretzka tras el partido en St. Pauli.

Contra el Mainz 05 mostró destellos de ese «talento», pero en líneas generales vivió una tarde desafortunada. Junto a Aleksandar Pavlovic, el joven de 18 años sufrió la presión alta y el marcaje intenso del centro del campo del Mainz, liderado por Paul Nebel, Nadiem Amiri y Kaishu Sano. En los contraataques del FSV, Sapoko se vio desbordado. No sorprende, pues, que apareciera en dos de los goles encajados: en el 0-2 perdió el balón en la salida de juego y no llegó al duelo posterior, y en el 0-3 un simple recorte de Amiri en el área lo dejó fuera de lugar.

Un único encuentro ante un rival en forma no permite juzgar su futuro. Sin embargo, Kompany falló por primera vez con su apuesta de “jóvenes prometedores”: solo tras la salida de Sapoko, en el 77’, el Bayern encontró claridad, estructura y, con dos tantos en los últimos minutos, mayor efectividad.