¡Incluso Max Eberl se quedó sorprendido! El Atalanta de Bérgamo causa gran asombro contra el FC Bayern

Palladino se arriesga contra el FC Bayern y fracasa estrepitosamente. Max Eberl reacciona sorprendido.

Max Eberl también se quedó bastante sorprendido. Al ver la alineación inicial del Atalanta de Bérgamo antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el director deportivo del FC Bayern se mostró bastante sorprendido.

  • Al ser preguntado por la tarea que le espera al campeón alemán en Bérgamo, Eberl dijo que estaba «nervioso» y que sabía muy bien «lo que nos espera hoy». Se refirió a la gran remontada de los italianos en el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Borussia Dortmund, en el que el Atalanta goleó al BVB por 4-1.

    «Hemos visto las imágenes y cómo jugaron contra el Dortmund. Hoy», dijo Eberl sorprendido, «hoy tienen una alineación sorprendente. Hay que decirlo».

    A diferencia del «milagro» contra el BVB, el entrenador del Atalanta, Raffaele Palladino, dejó fuera a Lazar Smardzic, entre otros, y cambió a una defensa de cuatro, a pesar de que el Atalanta se había estabilizado mucho con el sistema de tres defensas de Pallardino. En la Serie A, solo se han perdido cuatro de los 17 partidos disputados desde que asumió el cargo.

    El FC Bayern no da opciones al Atalanta: «No ha salido nada bien».

    Sin embargo, el «experimento» con la defensa de cuatro, que Palladino ya había puesto en práctica el fin de semana contra el Udinese (2-2), fracasó estrepitosamente esa noche. El campeón alemán desmontó al séptimo clasificado de la Serie A en la primera parte, siguiendo todas las reglas del arte y en tan solo 13 minutos.

    Josip Stanisic abrió el marcador tras una brillante jugada a balón parado. Joshua Kimmich vio a Serge Gnabry, que se había desmarcado, y solo tuvo que pasarle el balón a Stanisic (12'). A continuación, Michael Olise marcó con un disparo lejano al segundo palo (22'), antes de asistir a Gnabry, que se había desmarcado, solo tres minutos después (25').

    «No ha funcionado en absoluto», afirmó Benedikt Höwedes como experto en Amazon Prime, pero también señaló que el Bayern había encontrado tácticamente el antídoto ideal contra el agresivo uno contra uno que el Atalanta había planeado en todo el campo. Esto se debió al posicionamiento casi independiente de los jugadores del Bayern.

    Así, Jonathan Tah apareció en la primera parte en la banda izquierda, o Dayot Upamecano remató sin presión tras una jugada individual de 30 metros, porque sus compañeros alejaron a los rivales con carreras profundas. Según Höwedes, Gnabry se mereció especialmente «un sobresaliente con estrella» en la primera parte.

    El FC Bayern deja sin efecto la presión del Atalanta: «¡Lo hacen de manera excepcional!».

    El campeón del mundo y experto de Prime, Christoph Kramer, mostró comprensión por el arriesgado planteamiento de Palladino con una defensa de cuatro y una presión alta en el uno contra uno. «El planteamiento sigue sin estar mal, si quieres ganar al Bayern esta temporada, necesitas presionar mucho y hacerlo de forma individualizada», dijo Kramer, pero al mismo tiempo criticó la ejecución de los delanteros Gianluca Scamacca y Nikola Krstiovic: «Lo están haciendo muy mal en la delantera. Apenas presionan, siempre están soltando. Eso también ocurrió en los goles en contra».

    Al mismo tiempo, se sumó a los elogios de Höwedes sobre la estrategia del Bayern. «Cómo se mueven contra esa orientación individual. Es difícil de defender, es molesto, agotador, sobre todo mentalmente, cuando tienes que seguir al rival una y otra vez. El Bayern lo hace de maravilla», dijo Kramer.

    Al final, el Bayern marcó tres goles más en la segunda parte. Michael Olise, Nicolas Jackson y Jamal Musiala elevaron el marcador final a 6-1 (3-0). Sin embargo, el campeón récord también tuvo que aceptar dos contratiempos con las lesiones de Alphonso Davies y Jamal Musiala.

