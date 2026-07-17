Cuando Ruben Amorim se reunió por primera vez con su nuevo equipo el lunes, les dijo a los jugadores del AC Milan: «En realidad, deberíais presentarme al cuerpo técnico, ya que conocéis a toda esa gente mejor que yo». A la mayoría de sus colegas entrenadores de la Serie A no les podría pasar eso: llevan ya bastante tiempo ocupando el banquillo.
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Incluso Gennaro Gattuso sigue tropezando sin mayores problemas: ¿por qué los seleccionadores italianos dan vueltas como en un vals y los clubes siguen dando nuevas oportunidades a los mismos entrenadores de siempre?
En Italia se llama «vals de los banquillos» a la eterna rotación de entrenadores. Cada final de abril, con el cierre de la temporada, empieza el baile: los clubes buscan nuevos técnicos para el curso siguiente.
En la pista están los técnicos que en abril ya quedaron sin club, y a los que se van uniendo otros a lo largo de la primavera. El objetivo es tener contrato al final del verano. Como muchos clubes italianos cambian de entrenador en verano y siempre son los mismos candidatos, una vez dentro de la rotación cuesta salir.
Es un ecosistema que se alimenta a sí mismo y que ofrece a los tifosi la eterna «minestra riscaldata», la sopa recalentada. Un ejemplo es Max Allegri: tras dos etapas en el AC Milan —la última fracasó en la última jornada de la temporada pasada— y otras dos en la Juventus, ahora ha sido presentado en el SSC Nápoles, donde impondrá su fútbol de escombros sin ataque hasta que el presidente se canse de él.
O Maurizio Sarri, que tras etapas más o menos exitosas en Nápoles, Chelsea, Juventus y Lazio (dos mandatos con una pausa de poco más de un año), ha fichado por el Atalanta con su «fútbol de Sarri» para demostrar de nuevo que los técnicos italianos también saben ser ofensivos y apostar por el pase corto.
Es raro que aparezca un Amorim (ex Manchester United) o un italo-suabo Domenico Tedesco (ex Schalke, RB Leipzig y Fenerbaçe), ahora en el Bolonia. Al «calcio» le gusta cocerse en su propio jugo, y así se hunde.
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Los entrenadores tienen derecho a fracasar, pero en Italia fracasan uno tras otro
No hay problema en que un entrenador que fracasó en un club lo intente en otro. A menudo, un técnico que no funciona con un equipo triunfa en otro. Fíjate en Hansi Flick en el FC Barcelona. Un fracaso aislado, o incluso dos o tres, tampoco convierten a un entrenador en un mal técnico. En el complejo fútbol, a menudo son los matices, un poco de suerte o un penalti mal lanzado lo que marca la diferencia.
Sin embargo, en la Serie A se lleva al extremo el juego de “cambio de entrenador”. En Italia, los despidos afectan menos a la reputación, pues se ven como un riesgo laboral normal. Así, los técnicos fracasan una y otra vez. Son, en ese sentido, monógamos en serie.
Cuando los impacientes presidentes entran en pánico, no llaman al visionario táctico del extranjero, sino al hombre que conoce la liga, que sabe dar clases de táctica durante horas, mantener un 0-0 hasta el final y hablar con los colegas de la Gazzetta dello Sport. No es raro que un mismo entrenador pruebe suerte varias veces con un equipo antes de pasar al siguiente club.
En Italia, las rivalidades entre clubes difieren de las de Alemania o Inglaterra. Aunque los tifosi se consideren enemigos acérrimos, rara vez guardan rencor a jugadores o entrenadores que fichan por el Inter tras estar en el Milan, o por el Milan tras estar en la Juventus. Andrea Pirlo brilló con Inter, Milan y Juve y sigue venerado. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio o Christian Vieri ampliaron la lista. Lo mismo ocurre, y más aún, con los entrenadores.
En el subreddit «soccercirclejerk», de ironía mordaz, los memes sobre el carrusel de entrenadores italianos o la «planta de reciclaje» de técnicos están a la orden del día. Allí, técnicos como Max Allegri se vuelven virales como “maestros del fútbol del terror”: ganar 1-0 y blindar el área durante 80 minutos, y aun así seguir encontrando trabajo.
Incluso Gennaro Gattuso sigue avanzando en su carrera
A pesar de su último fiasco deportivo, Gennaro Gattuso salió bien parado. Como entrenador, nunca ha tenido éxito duradero. Recientemente dejó a Italia fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Su fútbol, lento y poco creativo, recordaba a las décadas de 1970 y 1980. Aun así, desde el 1 de julio reemplazó a Maurizio Sarri en el Lazio de Roma.
Su misión es devolver a la antigua participante en la Liga de Campeones, que el curso pasado terminó novena, a los puestos de arriba. «Mi objetivo es sacar al campo un equipo que esté dispuesto a sudar por la camiseta y que respete la tradición de este club», afirmó el campeón del mundo de 2006 en su presentación. Prometió crear un ambiente familiar y darlo todo él mismo. Quien se haya transportado a su presentación con la selección en junio de 2025, no se equivoca: «Prometo compromiso», afirmó, y pidió lo mismo a sus jugadores; quería «formar una familia, ser sinceros los unos con los otros».
Sus presentaciones en el US Palermo (2013), el AC Pisa (2015-2017), el AC Milan (2017-2019), el SSC Nápoles (2019-2021) y el AC Florencia (2021, destituido antes incluso de que comenzaran los entrenamientos) siguieron un guion similar. Tras su paso por Valencia, Marsella y Hajduk Split, su amigo Gigi Buffon lo propuso como seleccionador, lo que ya sorprendió a todos. Y pese al fracaso en la eliminatoria mundialista, los jefes del calcio lo volvieron a incluir en la rotación. Su renombre pareció calmar, al menos por ahora, al nervioso presidente Claudio Lotito.
Excepciones a la regla: Conte se va por su cuenta y Spalletti, al menos, tiene un tatuaje.
Dentro de esta élite hay matices. Antonio Conte ha dirigido con éxito a la Juventus, el Chelsea, el Nápoles, el Inter y otros, pero suele dimitir tras un tiempo: siempre con alboroto e insultos a la directiva por un fichaje que no se concretó. Poco después repite el mismo patrón en su siguiente destino de élite. Así se mantiene relativamente independiente del sistema.
También destaca Luciano Spalletti: tras ganar la liga con el Nápoles se tatuó el escudo del club, demostrando un gesto romántico en medio de tanta movilidad. Poco después se fue a la selección italiana. Tras dirigir a la Azzurra (dejó el puesto a Gattuso, a quien reemplazó en el Nápoles), ahora está en la Juventus; solo le faltan Milan y Lazio entre los grandes.
También Fabio Grosso, héroe del Mundial 2006 (Verona, Brescia, Frosinone, Lyon, Sassuolo, ahora en Florencia), y Daniele de Rossi (Roma, Génova) se encaminan a ser piezas habituales de este vals.
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Maresca, De Zerbi y Farioli: ¿por qué estos innovadores italianos trabajan en el extranjero?
Sin embargo, no es cierto que el fútbol italiano haya perdido su capacidad de reflexión. La famosa escuela de entrenadores de Coverciano sigue formando brillantes estrategas. Hay técnicos italianos frescos e innovadores, aunque trabajan en el extranjero. Enzo Maresca tomó el mando del Manchester City tras Pep Guardiola, El excandidato del Bayern, Roberto De Zerbi, revolucionó primero al Brighton y al Marsella, para luego salvar al Tottenham Hotspur de la caída, y el antiguo estudiante de filosofía Francesco Farioli demostró, tras su espectacular fracaso en la recta final de la temporada con el Ajax de Ámsterdam, que puede hacerlo mejor, y celebró el título en Portugal con el FC Porto gracias a un fútbol fulminante. Los tres imponen un fútbol ofensivo y dominante, muy distinto al actual «calcio».
El fútbol italiano siempre ha estado impregnado de un cierto dogma de la «sofferenza», el sufrimiento sobre el terreno de juego. Una victoria que no se consiga tras una dura lucha y que no cuente con una defensa sólida resulta sospechosa para muchos tradicionalistas. Cesc Fábregas muestra hasta qué punto persiste esa desconfianza. El español ascendió al Como 1907 y practica un fútbol moderno de posesión muy agradable de ver. Sin embargo, los medios italianos lo ven con recelo: si el Como encaja un gol, en los platós se escucha «¡Demasiado ingenuo!». No se le perdona el éxito porque no lo ha conseguido a la manera clásica y cínica.
Mientras ese miedo al fracaso frene la innovación, el carrusel de entrenadores no cambiará. Rubén Amorim debería aprender ya los nombres de su cuerpo técnico en Milán, pues pronto otro viejo conocido ocupará su lugar en Milanello.
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