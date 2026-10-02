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¡Impulso por la lesión de Raphinha! La estrella del Barcelona recibe el alta para el duelo ante el Getafe después de que las pruebas médicas descartaran daños en el muslo
Buenas noticias desde la enfermería
El Barcelona puede respirar tranquilo, ya que su delantero estrella Raphinha ha recibido el alta para poder jugar el próximo partido de LaLiga del club contra el Getafe. El internacional brasileño encendió las alarmas por una posible baja después de tener que ser sustituido por un problema en el muslo durante la victoria amistosa por 4-2 del pasado martes ante Australia en Brisbane, un encuentro en el que antes había marcado desde el punto de penalti.
Tras regresar a Cataluña después de un agotador viaje de 20 horas desde Melbourne, vía Dubái, el extremo acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a una evaluación exhaustiva. Los servicios médicos realizaron una serie de pruebas para determinar el alcance del edema detectado en su pierna. Afortunadamente, los resultados confirmaron que no hay daño estructural ni una rotura muscular importante, lo que permite al jugador evitar un largo periodo de baja, según Mundo Deportivo.
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Evitar el viaje a India
Aunque la lesión no se considera grave, el momento en que se ha producido ha permitido a Raphinha centrarse únicamente en su recuperación a nivel de club. El delantero ha sido eximido de sus compromisos internacionales mientras Brasil se prepara para enfrentarse a India el sábado en Calcuta en su tercer amistoso del parón.
El club ha optado por no emitir un parte médico oficial, que es su procedimiento habitual cuando no se detecta ninguna lesión específica ni rotura. Raphinha pasó aproximadamente 90 minutos en las instalaciones de entrenamiento el viernes por la mañana antes de marcharse en su propio vehículo. Aunque se espera que esté disponible para ser convocado, el equipo médico seguirá de cerca su evolución cuando la plantilla vuelva a ejercitarse sobre el césped el lunes para evitar cualquier contratiempo.
Mantener el inicio perfecto
El equipo de Flick ocupa actualmente el liderato de LaLiga, con un pleno de 21 puntos en sus siete primeros partidos y una ventaja de cinco puntos sobre el Atlético de Madrid, segundo, y el Real Betis, tercero, además de seis de margen sobre su eterno rival, el Real Madrid, cuarto.
Una pieza clave de este dominio en el arranque de la temporada está siendo el sensacional estado de forma de Raphinha. El extremo brasileño lidera la tabla de goleadores de LaLiga con 12 tantos y ya suma unos increíbles 14 goles y tres asistencias en todas las competiciones esta temporada, aportando una combinación vital de definición y desequilibrio por las bandas.
- AFP
Se avecina un calendario crucial en octubre
La disponibilidad de Raphinha es especialmente vital dado el apretado calendario de partidos al que se enfrenta el Barcelona durante todo octubre. Tras el choque con el Getafe, el gigante catalán afronta una rápida sucesión de encuentros de alto nivel en múltiples competiciones. El calendario incluye una cita europea con el Galatasaray, seguida de pruebas domésticas ante el Real Betis. La intensidad no hace más que aumentar hacia el final del mes, con un duelo decisivo de la Champions League contra el Paris Saint-Germain.
Todo culmina en el primer Clásico de la temporada contra el Real Madrid el 25 de octubre. Contar con un Raphinha en plena forma para este exigente tramo de partidos es esencial si el Barcelona quiere mantener su liderato en la tabla y gestionar con éxito sus compromisos continentales.
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