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¿Impulso para el mercado de fichajes del Barcelona? Un dirigente del Atlético de Madrid hace una sorprendente promesa de rebajar la cláusula de rescisión de Julián Alvarez, con UNA condición
Un traspaso frustrado en verano y unas relaciones tensas
Alvarez dominó los titulares del mercado de fichajes de verano tras su sensacional, aunque finalmente fallido, intento de orquestar un traspaso al Barcelona. El delantero argentino se vio obligado a permanecer en la capital española contra su voluntad, lo que provocó una relación tensa con el Atlético de Madrid.
A pesar de la fricción interna, Alvarez sigue formando parte de los planes de Diego Simeone. El atacante ha participado en tres partidos en lo que va de temporada y, en particular, completó los 90 minutos ante el Liverpool.
Sin embargo, la persecución del Barcelona se frenó por completo por la realidad financiera de la operación. El Atlético remitió directamente a su descomunal cláusula de rescisión de 500 millones de euros (422 millones de libras), una cifra a la que el gigante catalán sencillamente no podía llegar.
- AFP
Gil Marin fija un exigente objetivo goleador
Según el medio español El Chiringuito, la postura del Atlético de Madrid por fin se está suavizando. Según se informa, el presidente del club, Gil Marin, ha prometido rebajar la desorbitada cláusula de rescisión del jugador, siempre que Alvarez cumpla una condición muy específica sobre el terreno de juego.
Para activar esa reducción, el delantero debe marcar un mínimo de 20 goles en todas las competiciones esta temporada. Teniendo en cuenta su prolífico historial en Madrid, este objetivo parece estar claramente a su alcance para el talentoso atacante.
Alvarez marcó exactamente 20 goles la temporada pasada y firmó unos impresionantes 29 tantos en su campaña de debut con el club. Alcanzar de nuevo este hito abriría aparentemente el camino hacia una vía de salida mucho más sencilla.
El brillante inicio del Barcelona y su profundidad ofensiva
En este momento, el Barcelona puede parecer completamente ajeno a la situación de Alvarez. El conjunto azulgrana ha disfrutado de un magnífico inicio de temporada y se ha convertido en el equipo más goleador de Europa gracias al estado de forma devastador de Raphinha y Lamine Yamal.
Sin embargo, mantener un ritmo tan implacable a lo largo de una temporada exigente es difícil. Incorporar a un delantero del calibre de Alvarez aportaría una calidad crucial a la plantilla y aliviaría la enorme carga ofensiva que recae actualmente sobre sus extremos titulares.
Una lesión inoportuna de Raphinha o Yamal podría frenar de inmediato el impulso goleador del Barcelona. Asegurar la llegada de un atacante versátil sigue siendo una estrategia lógica a largo plazo para el Barcelona, tanto si mueve ficha en enero como si espera hasta el próximo verano.
- AFP
Una salida en verano en el horizonte
Aunque la promesa de rebajar la cláusula de rescisión ofrece una esperanza a largo plazo para el Barcelona, un traspaso inmediato en invierno sigue siendo muy poco probable. La condición goleadora del Atlético hace que el futuro de Alvarez, de forma realista, solo vaya a ser reevaluado al final de la presente campaña.
Por ahora, el argentino debe centrarse en rendir sobre el terreno de juego para el equipo de Simeone. Si ve puerta con su consistencia habitual y alcanza la marca de 20 goles, la puerta a un traspaso bomba a Cataluña se abrirá por fin el próximo verano.
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