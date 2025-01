"El impulso que el fútbol estadounidense estaba esperando" - Jenny Chiu de CBS analiza los cambios de Emma Hayes, el pedigrí de Mauricio Pochettino y las aspiraciones del Inter en la Champions League

La reportera de CBS se unió a Mic'd up para hablar de las Selección de Estados Unidos, el fútbol femenino en México y la Champions League.

Jenny Chiu rememora sus días como capitana de la selección nacional mexicana sub-17, cuando le pedían que les dijera a los periodistas que el país necesitaba con urgencia una liga de fútbol profesional. Ella vivió esa etapa, en la que el fútbol femenino sufría una notable falta de inversión y visibilidad.

Sin embargo, ahora el panorama ha cambiado radicalmente, y Chiu se encuentra en un rol diferente. Como reportera de campo, analista y presentadora en CBS Sports, Chiu cubre tanto el fútbol masculino como el femenino, y considera el gran desarrollo del fútbol en Estados Unidos como una especie de recompensa a su propio esfuerzo personal.

"Cuando salí de la universidad, me dijeron que me dedicara al fútbol americano o al baloncesto, que el fútbol no era rentable... Y yo les dije 'estoy en esto porque realmente disfruto el deporte y el fútbol, y con eso crecí'. Y gracias a Dios, porque ahora todo está dando frutos", cuenta Chiu.

Chiu fue parte de la primera ola del crecimiento del fútbol femenino y ha seguido de cerca la trayectoria de Emma Hayes con la selección femenina de EE. UU. Pasó mucho tiempo analizando sus tácticas y creando contenido para las jugadoras del Chelsea mientras Hayes cosechaba títulos en la WSL y en Europa. Hoy, como reportera, tiene la oportunidad de cubrir a la entrenadora que había estudiado desde lejos.

"Emma Hayes llegó en el momento perfecto. Después de varios fracasos, de caer en el ranking mundial y enfrentar desafíos, ella llegó con el respeto tanto de las jugadoras como de la organización. Creo que, con ella, solo podemos crecer", explica Chiu.

Pero este no es su único enfoque. Chiu también cubre partidos de la Liga de Campeones y sigue de cerca la selección masculina de EE. UU. Con respecto a la llegada de Mauricio Pochettino, ella señala: "Lo hemos necesitado durante mucho tiempo. Para que alguien tome en serio al equipo, necesitábamos un entrenador que estuviera a ese nivel."

Lo más importante es que Chiu es consciente de su lugar en este ámbito. Nacida en Texas de padres chinos y mexicanos, forma parte de un pequeño grupo de mujeres de minorías que lideran el deporte. Su fluidez en español ha sido crucial para su carrera como reportera. En un deporte que sigue evolucionando y globalizándose, ella representa cómo el fútbol puede llegar a distintos rincones del país.

Chiu habló sobre el éxito de la USWNT bajo Hayes, el impacto de Pochettino en el fútbol en EE. UU. y otros temas en la última edición de Mic'd Up, una sección recurrente de GOAL US que explora la perspectiva de locutores, analistas y expertos sobre el estado del fútbol tanto en EE. UU. como en el resto del mundo.

NOTA: Esta entrevista ha sido editada ligeramente para mayor claridad y concisión.