McTominay está a punto de regresar, en un retorno muy esperado, a la plantilla del Nápoles después de recibir el alta tras una operación de corazón. El centrocampista estaba de baja desde principios de septiembre después de que las evaluaciones médicas revelaran una arritmia benigna leve. Este problema de salud fue detectado inicialmente por el departamento médico del club, que utilizó tecnología portátil avanzada durante los entrenamientos y los partidos para controlar las constantes vitales de los jugadores. Los datos recogidos por estos dispositivos permitieron un diagnóstico precoz de la irregularidad, lo que propició una rápida intervención médica.

Tras el descubrimiento, el exjugador del Manchester United optó por someterse a una pequeña ablación para resolver el problema de forma permanente. Este enfoque proactivo estaba diseñado para garantizar la salud a largo plazo del jugador y la longevidad de su carrera en el entorno de alta intensidad de la Serie A. La operación se completó con éxito el 8 de septiembre en el Spire Hospital de Manchester, lo que marcó el inicio de un periodo de recuperación gestionado cuidadosamente para el escocés de 29 años.