¿Impulso de varios millones de libras? El Everton presenta una solicitud oficial para transformar el Hill Dickinson Stadium en un recinto musical de élite

El Everton ha pedido oficialmente al Ayuntamiento de Liverpool permiso para duplicar el número de eventos no deportivos que acoge en su estadio junto al muelle, según Liverpool Echo. Los Toffees se trasladaron al Hill Dickinson Stadium en 2025, dejando atrás su histórica casa de Goodison Park.

Ahora, en su segunda temporada en el nuevo recinto, el club quiere ampliar sus permisos de planificación actuales. Concedido inicialmente en 2021, el acuerdo vigente solo permite al club organizar cuatro eventos no deportivos al año con aforo completo por cada año natural.

El Everton aspira a aumentar ese límite hasta ocho eventos, lo que abriría la puerta a más grandes conciertos de música. Según la nueva propuesta, un máximo de dos eventos podría prolongarse hasta las 23.30 horas, mientras que todos los demás tendrían que terminar antes de las 23.00.