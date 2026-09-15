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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

Traducido por

Imprudencia injustificada: ¿cuándo se atreverá Mourinho a acabar con la soberbia de Vinicius?

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Vinicius Junior
FEATURES
Analysis
España
Portugal
Brasil

Actuación negativa del astro brasileño partido tras partido

El Real Madrid estuvo a punto de pagar el precio de su precipitación ofensiva, especialmente por parte del brasileño Vinícius Júnior, durante la primera parte del duelo ante el Elche, la noche del martes en la sexta jornada de LaLiga, después de desperdiciar más de una ocasión que podría haber sentenciado el partido de forma temprana, antes de que llegara el alivio en los últimos segundos con un gol agónico de Carlos Espí que otorgó al conjunto blanco una victoria por la mínima (3-2)

El entrenador del conjunto merengue, José Mourinho, vivió unos minutos angustiosos en la segunda parte, después de ver cómo su ventaja de dos goles sin respuesta se reducía progresivamente en medio de un claro retroceso en el rendimiento de su equipo, para acabar respirando con alivio tras el tardío gol de Espí que resolvió los tres puntos para el Real Madrid y salvó al equipo de un escenario que podría haberse convertido en uno de sus partidos más complicados de esta temporada.

Pero lo ocurrido ante el Elche no puede tratarse como una simple noche pasajera, sobre todo cuando el problema de desperdiciar ocasiones y no aprovechar la superioridad ofensiva se ha hecho notablemente presente al inicio de la temporada, y en primer plano aparece Vinícius, que sigue lejos de la imagen que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver en él, ya sea a nivel de definición ante la portería o de influencia en el último tercio del campo.

Y aquí surge la pregunta que se impone con fuerza a Mourinho en estos momentos: ¿cuándo se sentará Vinícius Júnior en el banquillo?

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Renovación hasta 2032, pero ¿dónde está Vinicius?

    El futuro de Vinícius Júnior generó mucha polémica durante todo el mercado de fichajes veraniego, después de que su nombre se vinculara con una posible salida del Real Madrid, ante el fuerte interés del Arsenal por hacerse con sus servicios, lo que llevó a la afición del conjunto blanco a vivir un estado de expectación sobre el destino de una de las mayores estrellas del equipo en los últimos años.

    Finalmente, el Real Madrid definió su postura y logró renovar el contrato de Vinícius Júnior, de modo que la estrella brasileña continuará su trayectoria en el feudo del Santiago Bernabéu hasta el año 2032, algo que dio a la afición blanca una sensación de alivio, sobre todo porque la permanencia del jugador se consideraba un paso importante para conservar a uno de los elementos más importantes del proyecto futuro del club.

    Tras la renovación, la afición del Real Madrid esperaba ver una versión más estable de Vinícius, especialmente porque resolver su futuro se suponía que debía darle la tranquilidad y la concentración plena para ofrecer lo mejor de sí dentro del campo, pero la realidad hasta ahora no ha sido la que esperaban los seguidores del Real Madrid.

    El brasileño se muestra desde el inicio de la temporada con una imagen apagada en la mayoría de los partidos, y ya no ofrece las soluciones ofensivas que el Real Madrid solía obtener de él, ya sea a través de los desmarques por detrás de los defensas, los regates o la generación de peligro de forma continua, por lo que sigue en pie la pregunta sobre las causas de este bajón, y sobre si Mourinho seguirá otorgándole plena confianza pese a la caída de su rendimiento.

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    Imprudencia injustificada

    Si la imagen general del nivel de Vinicius genera interrogantes, sus números goleadores dan aún más claridad a esas dudas, pues la estrella brasileña no ha marcado más que un solo gol en sus primeros 6 partidos en la Liga española, un promedio muy pobre para un jugador del que se espera que lidere la línea ofensiva del Real Madrid, especialmente ante la presencia de su compañero Kylian Mbappé, que encabeza la lista de goleadores de la Liga con 7 goles, lo que evidencia la gran diferencia entre ambos al inicio de la temporada.

    Algunos podrían pensar que el escaso balance goleador de Vinicius se debe a que no ha tenido suficientes oportunidades frente a la portería rival, pero lo que ocurre sobre el terreno de juego contradice eso por completo, pues el brasileño obtiene ocasiones y llega a zonas peligrosas de forma continua, aunque el problema reside en cómo gestiona esas oportunidades, algo que quedó claramente de manifiesto durante el último enfrentamiento ante el Elche.

    En ese partido, Vinicius tuvo 4 ocasiones claras con las que pudo haber marcado, y casi todas llegaron en un periodo en el que el Real Madrid imponía su dominio total sobre el desarrollo del juego, y el equipo podría haber aprovechado esa ventaja para marcar más goles y sentenciar el partido pronto, pero la imprudencia del delantero brasileño frente a la portería lo impidió, después de que gestionara las ocasiones que se le presentaron de una manera que no reflejó su valor ni sus capacidades reales.

    Desperdiciar esas ocasiones no fue un simple problema individual de Vinicius, sino que tuvo un efecto directo en el rumbo del partido, pues en lugar de que el Real Madrid ampliara la diferencia y liquidara el enfrentamiento, le dio al Elche la oportunidad de seguir en el partido y volver al marcador, de modo que el conjunto merengue se vio bajo una gran presión en los últimos minutos, e incluso el equipo local estuvo cerca de arrebatar un punto de no ser por el desenlace mortal que finalmente favoreció al Real Madrid y le otorgó la victoria.

    Y así, el gol de la victoria en el tramo final contribuyó a aliviar la presión sobre Vinicius, después de que el Real Madrid saliera con los tres puntos en lugar de hablarse de su desperdicio de las ocasiones que podrían haber sentenciado el partido pronto, pero la persistencia de este problema no será algo que se pueda ignorar en cada partido.

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    Defensa a ultranza de Mourinho, pero ¿hasta cuándo?

    Tras la victoria ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones el pasado martes, José Mourinho continuó con su defensa de Vinícius Júnior, rechazando los silbidos que recibió el jugador por parte de la afición merengue debido a su bajón de nivel.

    Mourinho declaró: "En Portugal hay un refrán que no sé si existe en España con la misma fórmula: 'Solo se tiran piedras a los árboles que dan frutos'. ¿Qué ha hecho Vini aquí durante los últimos años? ¿Cuántas Ligas de Campeones ha ganado? ¿Cuántos goles ha marcado? Es un árbol que da muchos frutos. Y la gente le tira piedras porque quiere los frutos".

    Y añadió: "La mejor versión de Vinícius llegará. La versión del año pasado, cuando el Bernabéu estaba asustado ante el Benfica y él acabó resolviendo el enfrentamiento. Esa versión de Vinícius llegará".

    Sin embargo, parece que Mourinho dio un paso atrás y empezó a rebajar ese apoyo, tras la cantidad de ocasiones desperdiciadas por el brasileño en el partido ante el Elche, y decidió sustituirlo en el minuto 68 del encuentro, después de una nueva mala actuación.

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    ¿Se atreverá Mourinho a hacerlo?

    José Mourinho es conocido por su audacia a la hora de tomar decisiones difíciles y por no dudar en apartar a las estrellas del once titular cuando considera que así lo exige el interés del equipo. El técnico portugués ha hecho lo mismo con grandes nombres a lo largo de su carrera, por lo que la cuestión de cómo gestionar el bajón de nivel de Vinicius se presenta como una de las pruebas importantes para la personalidad de Mourinho en el Real Madrid, especialmente si el extremo brasileño continúa ofreciendo el mismo rendimiento.

    No se puede pasar por alto que Vinicius ya tuvo un enfrentamiento con Xabi Alonso durante la temporada pasada debido a sus frecuentes sustituciones, en un momento en el que el jugador se veía a sí mismo como uno de los elementos fundamentales que debían gozar de la confianza del entrenador de manera continua. El asunto terminó con la salida de Alonso del banquillo del Real Madrid, pero la situación ahora es distinta: Mourinho posee una personalidad completamente diferente y quizá no dude en enviar un mensaje claro a todos sus jugadores de que el nivel dentro del campo es el factor decisivo para determinar quién es titular y quién se sienta en el banquillo.

    Ante Mourinho se presentan algunas soluciones técnicas si decide conceder a Vinicius un periodo de descanso y reordenar sus cartas, ya que puede apoyarse en Yan Diomande en la banda izquierda, con la presencia de Arda Güler en el costado derecho, mientras Jude Bellingham se mueve en el centro del campo, además de contar con otras opciones a las que puede recurrir durante los partidos, como Brahim Díaz. Esto significa que al técnico portugués no le faltan alternativas capaces de suplir la ausencia de Vinicius en el once titular.

    Que Vinicius se siente en el banquillo podría ser más que un simple castigo técnico por su bajón de nivel, pues quizá represente una oportunidad para el propio jugador de recuperar la concentración y darse cuenta de que su titularidad no está garantizada por muy grande que sea su nombre o su posición dentro del equipo. La sensación de que el puesto está reservado de forma permanente puede acabar con la competencia, mientras que la existencia de un suplente capaz de ocupar su posición podría empujar al brasileño a recuperar la seriedad y la contundencia que le faltaron al inicio de la temporada.

    Al final, no se trata solo de que Mourinho disponga de las opciones, sino de hasta qué punto está dispuesto a tomar la decisión y a llevarla a cabo sobre el terreno de juego. Y la desconcertante pregunta sigue planteándose con fuerza en la actualidad: ¿se atreverá el técnico portugués a hacerlo?

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