El Real Madrid estuvo a punto de pagar el precio de su precipitación ofensiva, especialmente por parte del brasileño Vinícius Júnior, durante la primera parte del duelo ante el Elche, la noche del martes en la sexta jornada de LaLiga, después de desperdiciar más de una ocasión que podría haber sentenciado el partido de forma temprana, antes de que llegara el alivio en los últimos segundos con un gol agónico de Carlos Espí que otorgó al conjunto blanco una victoria por la mínima (3-2)

El entrenador del conjunto merengue, José Mourinho, vivió unos minutos angustiosos en la segunda parte, después de ver cómo su ventaja de dos goles sin respuesta se reducía progresivamente en medio de un claro retroceso en el rendimiento de su equipo, para acabar respirando con alivio tras el tardío gol de Espí que resolvió los tres puntos para el Real Madrid y salvó al equipo de un escenario que podría haberse convertido en uno de sus partidos más complicados de esta temporada.

Pero lo ocurrido ante el Elche no puede tratarse como una simple noche pasajera, sobre todo cuando el problema de desperdiciar ocasiones y no aprovechar la superioridad ofensiva se ha hecho notablemente presente al inicio de la temporada, y en primer plano aparece Vinícius, que sigue lejos de la imagen que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver en él, ya sea a nivel de definición ante la portería o de influencia en el último tercio del campo.

Y aquí surge la pregunta que se impone con fuerza a Mourinho en estos momentos: ¿cuándo se sentará Vinícius Júnior en el banquillo?

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