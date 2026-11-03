El brasileño Claudinho, jugador del Al-Sadd, inscribió su nombre en un episodio insólito en la historia del fútbol catarí, después de que le fuera impuesta la mayor multa económica a la que se haya enfrentado un jugador en la historia del deporte en el país, por valor de un millón de riales (unos 275.000 dólares) cataríes.

Asimismo, el propio jugador fue suspendido seis partidos, como castigo por su conducta antideportiva tras el enfrentamiento ante el Al-Shamal en la octava jornada de la liga.

Las consecuencias del episodio no se detuvieron en la sanción a Claudinho, ya que el Comité de Disciplina de la Federación Catarí de Fútbol lo obligó a compensar los daños económicos derivados de haber arrojado el premio al mejor jugador del partido, disputado el pasado 30 de octubre.

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Las decisiones del comité se extendieron a otros jugadores del Al-Sadd, al dirigir una amonestación a Mohamed Kamara y a Saad Abdullah Al-Sheeb, con una multa de 10.000 riales a cada uno (unos 2.750 dólares), por su comportamiento tras el encuentro.

En las filas del Al-Shamal, el tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane recibió una sanción de suspensión de tres partidos, junto a una multa de 15.000 riales (unos 4.120 dólares), tras agredir físicamente a uno de los rivales durante el partido.

También fue sancionado Khaled Ahmed Al-Ansari, ayudante del entrenador del Al-Shamal, con una suspensión de cinco partidos y una multa de 50.000 riales (unos 13.700 dólares), por su conducta antideportiva al término del enfrentamiento.