En la primera parte, la delantera francesa, con Mbappé, Olise y Dembélé, no funcionó. Según Opta, su xGoals —goles esperados— fue de solo 0,04 en el primer tiempo. Imposible ser menos peligroso.
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¡Imposible ser más inofensivo, y el terrible balance de Kylian Mbappé ante Lamine Yamal! El sueño mundial de Francia se acaba con cifras espeluznantes
Más datos alarmantes de la primera parte en la derrota 0-2 de Francia ante una sólida España: la Equipe Tricolore solo realizó dos disparos, ninguno a puerta ni desde dentro del área. Además, Les Bleus cayeron tres veces en fuera de juego antes del descanso.
En la segunda parte, los franceses, ligeros favoritos en la primera semifinal del Mundial 2026, siguieron inofensivos. El indicador xGoals, que al final quedó en 0,3, resumió el dominio español.
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Francia cae ante España: Lamine Yamal, la pesadilla de Kylian Mbappé.
A los 20 minutos, el lateral francés Lucas Digne derribó en el área a la estrella española Lamine Yamal y el árbitro pitó penalti. Mikel Oyarzabal lo transformó con calma. Pedro Porro, tras un preciso doble pase con Dani Olmo, aumentó la ventaja cerca de la hora de juego.
A partir de ahí, Francia no reaccionó con fuerza ante la sólida defensa de los campeones de Europa. Ni siquiera Mbappé, que había brillado en el Mundial, logró reaccionar, así que se queda con ocho goles en el torneo. Para el delantero del Real Madrid es un dato amargo: en el undécimo duelo, entre club y selección, contra el español Lamine Yamal, la estrella del Barça se impuso por novena vez; Mbappé solo ganó en dos ocasiones.
Mundial 2026: España jugará la final contra Inglaterra o Argentina.
A pesar de la derrota en semifinales, el Mundial aún no ha terminado para Francia. El sábado, «Les Bleus» jugarán por el tercer puesto en Miami.
Este miércoles se define su rival en la “pequeña final”, así como el adversario de España en la final del domingo en Nueva York/Nueva Jersey. Inglaterra, con Harry Kane, y Argentina, con Lionel Messi, se juegan el segundo pase a la final.
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