Más datos alarmantes de la primera parte en la derrota 0-2 de Francia ante una sólida España: la Equipe Tricolore solo realizó dos disparos, ninguno a puerta ni desde dentro del área. Además, Les Bleus cayeron tres veces en fuera de juego antes del descanso.

En la segunda parte, los franceses, ligeros favoritos en la primera semifinal del Mundial 2026, siguieron inofensivos. El indicador xGoals, que al final quedó en 0,3, resumió el dominio español.



