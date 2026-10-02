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«Importante en cualquier momento»: Luis de la Fuente sigue sin desvelar el papel de titular de Lamine Yamal mientras España se prepara para las rotaciones
Priorizar la salud de los jugadores mediante las rotaciones
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha reafirmado su compromiso de gestionar las exigencias físicas a las que está sometida su plantilla mientras el calendario internacional sigue reduciendo los tiempos de recuperación. España ha firmado un pleno de victorias en este parón de la Nations League, con un emocionante triunfo por 3-2 a domicilio ante Inglaterra antes de arrollar a Croacia por 4-1, pero tras la baja obligada de Ferran Torres por lesión, el técnico no tardó en subrayar las dificultades que plantea un calendario tan cargado.
«La desventaja de este formato es que hay poco tiempo para recuperarse. Priorizamos la salud del futbolista y preferimos tener a un jugador en perfectas condiciones», explicó De la Fuente en su última comparecencia ante los medios, mientras España se prepara para medirse a la República Checa antes de cerrar la actual ventana internacional con un viaje a Croacia el 6 de octubre.
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El dilema de la convocatoria de Lamine Yamal
Uno de los grandes temas de conversación antes del próximo partido es la situación de la sensación del Barcelona, Yamal. El joven extremo ha estado en un estado de forma espectacular, marcando en la victoria sobre Inglaterra antes de firmar una actuación magistral con dos goles y una asistencia contra Croacia. A pesar de su papel clave en ambos onces iniciales, De la Fuente fue cauto y no garantizó su lugar en el XI esta vez.
«Sacaremos el equipo más adecuado para el partido de mañana. Lo tenemos en mente, pero esta noche le daremos los últimos retoques», afirmó el seleccionador, tal y como recoge Mundo Deportivo. Al profundizar en el papel específico del joven extremo, añadió: «Es importante en cualquier momento del partido. Desde el inicio o a partir del minuto 60 o del 45. No cuesta más o menos dejarle fuera. Cuando le metemos es porque es efectivo para el equipo. Es un placer verle, cada día es más maduro. Interpreta todas las situaciones, también las que están fuera del partido. Una gran noticia».
Total flexibilidad en todo el campo
Con España liderando su grupo con un pleno de seis puntos, por delante de Inglaterra y Croacia, con tres puntos cada una, y de la República Checa, colista y sin puntuar, De la Fuente se mostró tajante al afirmar que ninguna posición está a salvo de las rotaciones, incluida la portería, que tradicionalmente es la zona más estable de cualquier once inicial.
«Cuando hablamos de rotaciones, hablamos de elegir a los jugadores que son mejores para el partido. En todas las posiciones», señaló el seleccionador. Esta filosofía se extiende a todo el planteamiento táctico del equipo, mientras busca el equilibrio adecuado entre la solidez defensiva y el talento ofensivo. Preguntado específicamente por la posibilidad de un cambio bajo palos, el seleccionador se mostró abierto y dijo a los periodistas: «Puede haber un cambio en cualquier posición».
- AFP
Evitar la trampa ante un rival conocido
El próximo rival de España cuenta con miembros del cuerpo técnico como Santi Denia y Pablo Amo, ambos muy familiarizados con el funcionamiento interno de la selección española. Aunque De la Fuente reconoció su historia compartida y el profundo conocimiento que tienen de sus métodos, insistió en que el resultado final lo decidirán los jugadores sobre el campo, y no la familiaridad táctica entre ambos banquillos.
«Nos conocemos muy bien», admitió, antes de matizar que «los que cambian los partidos son los futbolistas, los que les dan un aire diferente». También bromeó con que «no les he contado todo lo que sabía». Pese al buen ambiente, De la Fuente advirtió de que la complacencia podría ser el mayor enemigo de España. «Hay que estar en la excelencia en cada partido. Mucha dificultad, mucha exigencia. Puede ser una trampa para quienes no les conocen. No nos van a sorprender. Tenemos que ser mejores porque lo que hicimos en el último partido no nos va a bastar».
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