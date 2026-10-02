El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha reafirmado su compromiso de gestionar las exigencias físicas a las que está sometida su plantilla mientras el calendario internacional sigue reduciendo los tiempos de recuperación. España ha firmado un pleno de victorias en este parón de la Nations League, con un emocionante triunfo por 3-2 a domicilio ante Inglaterra antes de arrollar a Croacia por 4-1, pero tras la baja obligada de Ferran Torres por lesión, el técnico no tardó en subrayar las dificultades que plantea un calendario tan cargado.

«La desventaja de este formato es que hay poco tiempo para recuperarse. Priorizamos la salud del futbolista y preferimos tener a un jugador en perfectas condiciones», explicó De la Fuente en su última comparecencia ante los medios, mientras España se prepara para medirse a la República Checa antes de cerrar la actual ventana internacional con un viaje a Croacia el 6 de octubre.