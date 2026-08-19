José Mourinho ha empezado a imponer con rapidez sus normas dentro del Real Madrid, después de haber pasado más de un mes en Valdebebas, y ha comenzado a redibujar el perfil del vestuario conforme a su filosofía, basada en la disciplina, el trabajo y la responsabilidad.

El diario español "Marca" reveló que el técnico portugués mantuvo reuniones con los líderes del equipo, y habló de forma individual con la mayoría de los jugadores que pasaron por su despacho, al tiempo que comenzaba a sentar las primeras bases de una nueva cultura dentro del equipo, que considera necesaria para alcanzar los objetivos de la temporada.

"Marca" considera que la aparición del documental sobre Mourinho en Netflix en este momento tiene un significado especial, después de que mostrara una faceta de su personalidad y de su forma de tratar con los vestuarios, la misma mentalidad que el entrenador busca aplicar actualmente dentro del Real Madrid.