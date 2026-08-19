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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

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Impone sus normas: Mourinho lanza su primera advertencia a los jugadores del Real Madrid

Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

¿Extenderá el portugués su dominio?

José Mourinho ha empezado a imponer con rapidez sus normas dentro del Real Madrid, después de haber pasado más de un mes en Valdebebas, y ha comenzado a redibujar el perfil del vestuario conforme a su filosofía, basada en la disciplina, el trabajo y la responsabilidad.

El  diario español "Marca" reveló que el técnico portugués mantuvo reuniones con los líderes del equipo, y habló de forma individual con la mayoría de los jugadores que pasaron por su despacho, al tiempo que comenzaba a sentar las primeras bases de una nueva cultura dentro del equipo, que considera necesaria para alcanzar los objetivos de la temporada.

"Marca" considera que la aparición del documental sobre Mourinho en Netflix en este momento tiene un significado especial, después de que mostrara una faceta de su personalidad y de su forma de tratar con los vestuarios, la misma mentalidad que el entrenador busca aplicar actualmente dentro del Real Madrid.

  • "Eran unos consentidos"

    El diario recuperó parte de las declaraciones de Mourinho sobre su etapa anterior con el Real Madrid, y concretamente su relación con el entonces capitán del equipo, Iker Casillas.

    El entrenador portugués relata que, durante sus primeros encuentros con Casillas, algunas de las peticiones se limitaban a asuntos como las vacaciones, los horarios de los entrenamientos y la forma de gestionar las concentraciones.

    Mourinho dice en el documental: "En poco tiempo me di cuenta de que estaban consentidos".

    "Marca" considera que este episodio refleja una de las ideas que Mourinho quiere reafirmar durante su etapa actual, y es que el vestuario debe conocer los límites de los privilegios, y que la relación entre el entrenador y los jugadores debe basarse en la responsabilidad de ambas partes.

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  • Mourinho quiere cambiar las costumbres del Real Madrid

    Según el diario, el técnico portugués trabaja para evitar que se repitan los problemas internos que surgieron durante la temporada pasada, además de acabar con algunos hábitos que se habían arraigado en el equipo a lo largo de los años.

    Mourinho considera que la mejor manera de lograrlo es establecer normas claras desde el principio, de modo que cada jugador sepa qué espera de él el cuerpo técnico y cuáles son los criterios que debe respetar dentro y fuera del terreno de juego.

    Uno de los detalles más destacados de la nueva personalidad de Mourinho en Valdebebas es su empeño en llegar al centro de entrenamiento antes que nadie.

    El entrenador no ve el asunto como una simple demostración de disciplina, sino que aprovecha su llegada temprana para observar pequeños detalles relativos al equipo, empezando por los jugadores que llegan pronto y hasta quienes se retrasan o muestran signos de agotamiento y falta de concentración.

  • Pequeños detalles bajo observación

    Marca explica que Mourinho cuida los detalles desde el primer momento en que los jugadores llegan a la ciudad deportiva.

    Incluso antes de que comience la sesión de entrenamiento, el técnico observa el estado mental de los jugadores, la manera en que llegan y cómo afrontan la jornada de trabajo, porque estos pequeños detalles, desde su punto de vista, pueden influir más adelante en el ambiente del vestuario.

    Y en cuanto los jugadores entran al terreno de juego, Mourinho muestra su conocida personalidad: un entrenador que se preocupa por cada ejercicio y cada movimiento, y que interviene para corregir los detalles que considera que necesitan ajustes.

    Los jugadores del Real Madrid ya han comenzado a conocer esta personalidad durante las primeras semanas de su trabajo.

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  • Un mensaje claro en su presentación oficial

    La aparición oficial de Mourinho llegó para confirmar lo que ya había comenzado a aplicar dentro de Valdebebas.

    Durante un acto especial, con la presencia de Florentino Pérez, el técnico portugués habló de su regreso al Real Madrid como una "misión" y subrayó la importancia de recuperar una cultura basada en el trabajo, la responsabilidad y la ambición.

    Mourinho lanzó un mensaje directo a los jugadores del Real Madrid: "Soy uno de vosotros, y siempre lo he sido".

    Según "Marca", el mensaje parece claro dentro de Valdebebas: Mourinho quiere construir un vestuario diferente, que no se base en los privilegios ni en las contemplaciones, sino en el compromiso total con las normas del equipo.

    Tras solo un mes de trabajo, el técnico portugués ya ha empezado a imponer su filosofía, basada en el trabajo, el respeto, la responsabilidad y, sobre todo, en dejar claro que no hay lugar para los mimos.

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