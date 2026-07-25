Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1077792703.jpgDeFodi Images

Traducido por

Impacto inmediato: la joven promesa del Barcelona sorprende a Flick con una actuación asombrosa

Primera División
Barcelona
H. Flick
España

El Barcelona ofreció un fuerte inicio de su pretemporada de cara a la nueva campaña, con una victoria por (4-1) ante el Club Europa en el partido amistoso que se disputó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, antes de viajar a Inglaterra. 

El conjunto catalán fue el mejor durante todo el encuentro, pero uno de los nombres más destacados que se robó las miradas fue Álex González, quien marcó un gol y asistió en otro tras entrar al terreno de juego después del final de la primera parte. 

El diario "Sport" señaló que el impacto del joven extremo fue inmediato, cerrando su segunda semana bajo la dirección del técnico Hansi Flick de la mejor manera posible.

El entrenador alemán le concedió a Álex González la oportunidad de participar en la pretemporada del primer equipo tras su notable brillo en la última etapa de la temporada 2025-2026 con el equipo juvenil.

González llegó al Barcelona procedente del Club Dam, y debutó con el equipo de Pol Planas a comienzos del mes de abril, antes de imponerse como titular en un tiempo récord. 

Después de eso, obtuvo su oportunidad con el primer equipo, una oportunidad que desde los primeros momentos demostró que no tenía intención de desaprovechar.

En el duelo ante el Europa, Álex asistió en el gol de Ibrahima Toncara en el minuto 48 tras un destacado arranque por la banda izquierda, y apenas 10 minutos después aprovechó un regalo de Toni Fernández que llegó desde el lado contrario para marcar con facilidad el cuarto gol. 

Ambos goles supusieron el golpe de gracia en el partido amistoso, en el que el resultado no fue lo más importante, sino que representó una oportunidad para Hansi Flick de seguir el rendimiento de los principales talentos de la academia del Barcelona, quienes aprovecharon la ausencia de varios jugadores debido a la Copa del Mundo para entrenar junto a nombres destacados del primer equipo como Alejandro Balde, Fermín López y Marc Bernal.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Álex González se integra sin problemas

    Álex había firmado un contrato que cubre el periodo restante de su etapa por edad en la categoría juvenil, además de dos temporadas adicionales con el filial, donde se espera que desempeñe un papel importante. No obstante, el cuerpo técnico del primer equipo decidió incorporarlo desde el inicio de los entrenamientos de cara a la nueva temporada.

    El delantero de 19 años se caracteriza por su capacidad para jugar en ambas bandas, además de sus notables aportaciones goleadoras, después de haber terminado la temporada entre los máximos goleadores de su grupo en la División de Honor, así como por su gran capacidad para el regate y para superar a los rivales. Hasta el momento, el jugador afronta este gran salto en su carrera con mucha madurez.

    El proceso de integración de Álex González en el vestuario del Barcelona transcurre con fluidez durante la actual etapa de preparación. 

    El joven jugador ha contado con el apoyo del cuerpo técnico y de los futbolistas del primer equipo para facilitar su adaptación, y la presencia de compañeros que llegaron con él procedentes del equipo juvenil, como Jariba e Ibrima, le ha ayudado a integrarse rápidamente en el grupo.

    El plan de Flick consiste en llevar a todos los jugadores jóvenes que ha supervisado durante las dos primeras semanas del periodo de preparación al campamento de entrenamiento en "St. George's Park". 

    En consecuencia, se espera que Álex tenga la oportunidad de debutar con el primer equipo el próximo viernes, cuando el Barcelona se enfrente al Birmingham City.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR