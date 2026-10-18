Carlos Augusto dio una exhibición al salir del banquillo e impulsó al Inter a una victoria por 3-1 sobre el Bologna en el estadio Dall'Ara. El brasileño entró en el minuto 69 junto a Lucien Agoume y tardó menos de 60 segundos en marcar el segundo gol del Inter.

Después culminó una brillante actuación de 21 minutos con una asistencia a Ange-Yoan Bonny para el gol que sentenció el partido.

Su decisiva aportación le valió el premio oficial al mejor jugador del partido y completó una remontada impresionante.