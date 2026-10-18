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imago-sport-1084665451.jpgItaly Photo Press
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Impacto inmediato! Carlos sale del banquillo, marca en 60 segundos y da la victoria al Inter ante el Bolonia

Inter Milán
C. Augusto
Bologna vs Inter Milán
Bologna
Serie A

El carrilero del Inter Carlos Augusto firmó una actuación extraordinaria como suplente: marcó segundos después de entrar al campo y dio una asistencia a Ange-Yoan Bonny en la victoria por 3-1 a domicilio ante el Bolonia. El brasileño subrayó que las ganas y el corazón están por encima de la táctica a la hora de defender el Scudetto.

  • Carlos Augusto orquesta una espectacular remontada en la segunda parte

    Carlos Augusto dio una exhibición al salir del banquillo e impulsó al Inter a una victoria por 3-1 sobre el Bologna en el estadio Dall'Ara. El brasileño entró en el minuto 69 junto a Lucien Agoume y tardó menos de 60 segundos en marcar el segundo gol del Inter.

    Después culminó una brillante actuación de 21 minutos con una asistencia a Ange-Yoan Bonny para el gol que sentenció el partido.

    Su decisiva aportación le valió el premio oficial al mejor jugador del partido y completó una remontada impresionante.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    La estrella brasileña pone el corazón por encima de la táctica

    Al reflexionar sobre su actuación decisiva, Carlos Augusto insistió en que la fortaleza mental sigue siendo la base del éxito del Inter. «La táctica es importante, pero sin corazón ni ganas de ganar partidos no basta», declaró el carrilero.

    «En la segunda parte demostramos que queremos seguir ahí arriba y defender el Scudetto que llevamos en el pecho».

    «Cuando entro, el entrenador me pide que ponga en práctica lo que trabajamos durante la semana. Siempre antepongo los objetivos del Inter a los míos».

  • La mentalidad desinteresada refuerza la profundidad de la plantilla

    Pese a la competencia por un puesto en el once titular, Carlos Augusto recalcó que todos los miembros de la plantilla deben estar preparados para entrar en cualquier momento. «Todos queremos jugar, pero tenemos un equipo con muchos jugadores de calidad y muchos partidos por delante», añadió.

    «Tenemos que estar preparados para marcar la diferencia. Jugaremos cada tres días».

    «No ha sido un verano fácil para mí. He trabajado duro en los últimos meses para darlo todo y ayudar al equipo a ganar».

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  • imago-sport-1084660685.jpgLaPresse

    El Inter se apoya en la profundidad de su plantilla para afrontar un tramo exigente

    El buen momento de forma de Carlos Augusto ofrece al entrenador Cristian Chivu una profundidad de plantilla excepcional en el flanco izquierdo durante un octubre cargado de partidos.

    La disponibilidad del brasileño para salir desde el banquillo resulta vital mientras el Inter compagina la defensa del título de liga con sus compromisos europeos.

    El Inter prepara ya su próximo partido con mayor confianza en sus opciones para rotar.

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