El problema en Italia es la base, son las infraestructuras. Un equipo como el Paris FC tiene un estadio moderno, con los aficionados bien recibidos y capaces de crear un ambiente especial. Si la Lazio tuviera un estadio como los de Estrasburgo y Lyon, cambiaría todo.

En Italia vamos con retraso en este sentido.

Después, gran parte de las cosas que sé hacer las aprendí en la calle cuando era un chaval. Sé que los tiempos han cambiado, que los jóvenes ya no juegan en la calle: es una frase que hemos oído mil veces, pero es necesario que los jugadores de hoy y los de mañana tengan muy claro que el objetivo sigue siendo divertirse, juegues donde juegues