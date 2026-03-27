Immobile: «Inzaghi es el mejor entrenador que he tenido; en una cosa es mejor que nadie. Si hubiera estado bien, habría estado en esta selección italiana»

«Necesitaba este gol; he conseguido marcar en todas las ligas y, por fin, he marcado este año, que ha sido complicado tras la lesión en Roma. Se trata de una experiencia importante en un club que, al fin y al cabo, es joven. Cuando llegué, esperaban a alguien presuntuoso, pero, a pesar de mi trayectoria, les ha impresionado mi dedicación en los entrenamientos. ¿Diferencias con la Serie A? He leído una estadística sobre la velocidad de transmisión del balón y Italia va por detrás respecto a otras ligas. Antes había muchas más ocasiones y mucho depende de los delanteros. Mi forma de jugar me ha llevado a resultados increíbles; no se puede pretender, por ejemplo, que juegue de la misma manera que Pio. Crecí con el mito de Inzaghi, Vieri, Gilardino, gente que, cuando no marcaba, se tiraba de los pelos de los nervios. Ahora, la característica del delantero centro está cambiando. Yo siempre estoy de acuerdo con lo que decía mi padre: «quien marca, siempre tiene razón».