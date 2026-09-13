Imágenes impactantes que las cámaras no captaron: el rescate de una estrella del Barcelona y la guerra de cánticos

El partido entre el Levante y el Barcelona vivió numerosas escenas que fueron más allá de los acontecimientos futbolísticos dentro del campo, empezando por el susto que sufrió Pau Cubarsí nada más terminar el encuentro, pasando por el intercambio de cánticos entre las aficiones de ambos equipos, y llegando hasta las instrucciones de Flick desde la línea de banda, así como la charla amistosa entre Fermín López y Pablo Cuñat.

El diario Sport señaló que los minutos posteriores al pitido final vivieron algunos momentos de tensión, después de que una persona saltara desde las gradas y corriera en dirección a Pau Cubarsí.

El aficionado parecía ir en serio, mientras agitaba las manos sin cesar, y logró llegar hasta el central del Barcelona, e incluso lo agarró, hasta el punto de hacerle perder el equilibrio y estar a punto de tirarlo al suelo.

La situación obligó a tres miembros de seguridad a intervenir, y realizaron un gran esfuerzo para controlar al aficionado y sacarlo del terreno de juego. La tarea no fue sencilla, ya que el aficionado siguió, durante unos instantes, dirigiéndose hacia Cubarsí, además de que sus movimientos exaltados no permitían conocer con claridad sus intenciones.

Finalmente, los miembros de seguridad lograron sacarlo del terreno de juego, y todo quedó en un simple susto, que supuso un fuerte impacto para Cubarsí, especialmente porque llegó justo después del final del partido.

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