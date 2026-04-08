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Ecuadorean footballer Christian Lara durAFP

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Imágenes impactantes: detienen a una leyenda del fútbol ecuatoriano acusado de robo a mano armada

C. Enriquez Lara
Ecuador

Cristian Lara abandona los focos del Mundial y cae en la delincuencia

El exfutbolista ecuatoriano Cristian Lara, conocido como «Diablito», pasó de ser una leyenda local a ser acusado de robo a mano armada.

El exjugador, que inspiró a una generación con sus habilidades y su participación en el Mundial 2006, fue rodeado por una multitud que lo golpeó frente a una tienda de electrónica en el centro de Quito.

El que fuera uno de los mayores talentos del fútbol ecuatoriano y contribuyera a la histórica victoria sobre Argentina, ahora está en manos de la policía tras un intento fallido de robo a mano armada, tal como muestran los impactantes videos de su detención.

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  • Detalles del incidente y del intento de robo

    El exfutbolista internacional Cristian Lara, conocido como «el Pequeño Diablo», fue detenido tras ser acusado de intentar robar a mano armada en una tienda de electrónica de Quito.

    La policía respondió ayer martes por la mañana a una llamada de emergencia tras la irrupción de seis hombres armados en la tienda de electrónica «Tecnomiga», en el barrio de La Magdalena (zona de Villa Flora), al sur de Quito, con intención de robar.

    Hubo un intercambio de disparos y la Policía respondió con contundencia, frustrando el robo y capturando a cuatro implicados, mientras dos huyeron.

    Se incautaron tres armas de fuego, entre ellas un rifle artesanal, munición y varios aparatos electrónicos.

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  • Imágenes de la detención y agresión captadas por transeúntes

    Imágenes difundidas por la televisión nacional mostraron a Lara (45 años), con las manos atadas frente a la tienda, mientras una multitud enfurecida de transeúntes lo golpeaba con patadas y puñetazos en la cabeza.

    La policía armada lo resguardó hasta introducirlo en el coche patrulla; en una de las imágenes se ve a los agentes lanzarse sobre él dentro del vehículo.

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  • Su carrera futbolística y sus antecedentes

    Cristian Lara, el jugador más bajo del Mundial de Alemania 2006, integró la selección ecuatoriana en su segundo torneo.

    Debutó en 2001 y sumó 28 partidos con Ecuador, además de marcar un gol y dar una asistencia en la histórica victoria 2-0 sobre Argentina en las eliminatorias para ese Mundial.

    Pasó la mayor parte de su carrera en el Deportivo El Nacional de Quito y también jugó en Catar, Colombia y México.

    La policía informó que Lara es el único de los cuatro detenidos sin antecedentes penales. El jefe de policía Pablo Lastra confirmó las detenciones y recordó que la Fiscalía decidirá si formula cargos.