Tras cerrar su traspaso, el delantero de 26 años destacó lo fácil que fue elegir al Manchester City por delante de otros pretendientes. «Es fácil tomar la decisión de si quieres estar en el Manchester City o no», afirmó Ndiaye. «Puedes ver la historia reciente; quieres formar parte de ese proyecto».

Añadió que las conversaciones con la cúpula del club le convencieron de inmediato. «Me hablaron de adónde podíamos llegar, de lo que podíamos conseguir conmigo en el equipo, y me interesó desde el principio», explicó. «No quería otra cosa que no fuera fichar por el Manchester City».

El nuevo fichaje expresó su deseo de comenzar este nuevo capítulo, destacando su determinación por triunfar. «Obviamente, quieres formar parte de este nuevo proyecto. He visto recientemente lo que han estado haciendo y siento que encajaré perfectamente», dijo. «Tengo muchísimas ganas de empezar. Es un momento increíble. He trabajado muy duro para llegar hasta este punto y estoy muy ilusionado y muy agradecido por esta oportunidad».



