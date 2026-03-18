Ilicic: «Mi Atalanta podría haber ganado la Champions. ¿Gasperini? Me hizo comprender que en el fútbol hay que correr»

¿Os acordáis de Josip Ilicic? El centrocampista esloveno, exjugador del Atalanta, juega hoy en su país, en el Koper, y a sus 38 años ni se le pasa por la cabeza dejarlo: «Ahora soy más mayor —cuenta bromeando ante los micrófonos de Prime Video—, pero sigo divirtiéndome. Y mientras pueda seguir el ritmo de los jóvenes, seguiré jugando». «El Atalanta representa para mí algo que aún permanece en mi corazón; sentamos las bases de lo que siguen haciendo hoy en día. Por la calidad que había en la delantera, en mi época, podíamos jugar incluso con los ojos cerrados. El Atalanta me hizo crecer como hombre; el club nunca me abandonó, ni siquiera en los momentos difíciles».







