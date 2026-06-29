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Iker Casillas responde sin rodeos al regreso de José Mourinho al Real Madrid tras las tensiones del pasado
Casillas reacciona con moderación ante su regreso
Casillas se pronunció por primera vez desde el regreso de Mourinho como entrenador del Madrid. A pesar de su tensa historia, el ex capitán mantuvo un tono diplomático.
En declaraciones a DAZN, afirmó: «El club ha decidido que José regrese y le deseo mucha suerte; ojalá le vaya bien, porque eso será bueno para el Madrid».
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Una historia de tensiones en el Bernabéu
La relación entre Casillas y Mourinho durante la primera etapa del técnico en la capital española (2010-2013) fue notoriamente tensa. Uno de los momentos clave llegó cuando Mourinho dejó fuera al icono del club para darle la titularidad a Diego López, decisión que dividió a la afición y marcó el principio del fin de la etapa de Casillas en el equipo.
Al recordar aquel periodo, Casillas admitió: «Fue la etapa más difícil de mi carrera. Era el capitán y tenía que hablar con él constantemente, lidiar con muchos problemas. Al final, algo que empieza como un matrimonio maravilloso se convierte en un divorcio total».
Las dudas previas sobre el nombramiento
Antes de confirmarse el fichaje, Casillas había mostrado reservas sobre el regreso de Mourinho, con quien tuvo numerosos enfrentamientos. El legendario portero también apoyó públicamente la campaña presidencial de Enrique Riquelme, lo que reflejaba su deseo de un cambio de rumbo para los «merengues».
Tras la reelección de Florentino Pérez y el regreso de Mourinho, el portero ha apartado sus diferencias personales por el bien del club y le ha deseado éxito de forma profesional, como si quisiera superar el «divorcio» que él mismo describió.
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La fecha oficial de la visita de Estado de Mourinho
Los preparativos del Real Madrid para la nueva temporada cobran impulso mientras el club define su calendario de verano bajo la dirección de Mourinho, quien acortó su segunda etapa en el Benfica para regresar a la capital española. El técnico portugués tomará las riendas en Valdebebas el 13 de julio, marcando el inicio de una nueva era en el Santiago Bernabéu.