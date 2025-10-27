Iker Casillas hace arrestar a empleados por robar relojes de lujo de 50 mil euros

Uno de los porteros más respetados del fútbol, Casillas quedó conmocionado al descubrir que le habían robado cinco relojes de lujo de su colección, valorados en casi 50.000 euros, en su propia casa.

Según Diario de Sevilla, inicialmente no tenía motivos para sospechar de ningún engaño. El robo fue cuidadosamente planeado y ejecutado para no ser detectado. Su asistente, que llevaba años trabajando para él, supuestamente reemplazó los relojes auténticos con réplicas de alta calidad para que la ausencia de las piezas pasara inadvertida.

El plan funcionó, al menos temporalmente. Casillas, a menudo ausente por compromisos profesionales, empezó a notar pequeñas inconsistencias en su colección. Solo tras una inspección más detallada se dio cuenta de que algo no estaba bien. El 16 de octubre presentó una denuncia ante la Policía Nacional de España, dando inicio a una investigación rápida y exhaustiva.

En pocos días se confirmó que los presuntos ladrones eran la propia ama de llaves y su esposo, un guardia de seguridad que trabajaba en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas y seguras de Madrid, hogar de numerosos atletas y celebridades de élite.

