Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que pensaba que merecía, pero no es tan difícil entender por qué. El ex del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos los 21, la mejor cifra de su carrera, en todas las competiciones la pasada temporada, cuando el equipo de Hansi Flick revalidó con éxito el título de Liga, pero se le consideraba un hombre para todo y desesperaba a los aficionados con su irregular puntería. Por un lado, venderle era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. El valor de Torres alcanzó un máximo histórico después de su gol de la victoria en la final del Mundial de 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres al ficharle procedente del City, pero su contrato terminaba el próximo verano, y el club habría tenido que pagar 8 millones de euros extra al equipo de la Premier League si le hubiera renovado por una cláusula específica incluida en la operación. Además, liberar su elevada ficha ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien tácticamente con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sustentado el éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. Además, tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al doble campeón consecutivo de Europa. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también le convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que ofrecía el delantero portugués, sobre todo en lo que se refiere a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

Para Torres: El héroe del Mundial con España verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que hizo bien en denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que logra tres Champions League consecutivas en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era el que contaba con Luis Enrique en sus filas. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin va a emerger como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en la liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no mejorará su legado, solo reforzará aún más su estatus de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápido de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor posicionado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

James Westwood