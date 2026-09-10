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«¡Igual que el Barça!»: Ronald Araujo reacciona después de que una impresionante asistencia de tacón provoque la remontada del Liverpool
El taconazo de Araujo provoca la remontada del Liverpool
Ronald Araujo desempeñó un papel decisivo en el arranque de la campaña del Liverpool en la Champions League, con una victoria por 2-1 de remontada sobre el Atlético de Madrid en Anfield. El Liverpool se vio por detrás en el marcador por el gol de Marcos Llorente en el minuto 17, antes de reaccionar con firmeza en casa.
La dinámica cambió cuando Jan Oblak frustró a Bradley Barcola, aunque Araujo desvió con sutileza el balón, que venía botando, hacia la trayectoria de Dominik Szoboszlai para que marcara el empate a bocajarro.
Posteriormente, Alexis Mac Allister marcó el gol de la victoria en la segunda parte para dar al entrenador Andoni Iraola un estreno triunfal en la fase de liga europea.
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Un defensa analiza la asistencia crucial
En declaraciones a Movistar tras el partido, Araujo explicó la visión instintiva que hubo detrás de su intervención crucial. El defensa admitió que también hubo una parte de fortuna, ya que su taconazo encontró su objetivo en un área repleta de jugadores.
Subrayó su satisfacción por haber contribuido directamente a un resultado europeo tan importante para su nuevo club.
"Fue un buen disparo, una buena oportunidad dentro del área", declaró Araujo. "Tuve suerte de que pasara entre los centrales. Estoy muy feliz y muy contento de poder ayudar al equipo".
El uruguayo compara al Liverpool con los estándares del Barcelona
Al reflexionar sobre su adaptación al fútbol inglés, Araujo estableció paralelismos directos entre el Liverpool y su antiguo club, el Barcelona. El central reconoció la presión constante que conlleva representar a algunas de las instituciones de élite de Europa.
Reiteró su compromiso de forjar su propia identidad mientras responde a las exigencias marcadas por Iraola y la grada de Anfield.
«Es un gran equipo como el Barça», señaló Araujo. «Tienes que dar lo mejor de ti y hay expectativas muy altas. Estoy feliz y trabajando duro. Tengo ganas de darlo todo y ser yo mismo».
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El Liverpool busca impulso antes del viaje a Austria
Araujo elogió la disciplina táctica del Liverpool para superar a un resistente planteamiento del Atlético de Madrid y asegurar los tres puntos.
La victoria da un impulso temprano al equipo de Iraola en el inicio de su camino europeo bajo el nuevo formato del torneo.
Ahora, el Liverpool vuelve a centrarse en sus compromisos nacionales antes de viajar a Austria para enfrentarse al LASK en su próximo partido de la Liga de Campeones.
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