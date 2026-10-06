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«Igual de decidido ahora»: Martin O'Neill confirma que seguirá como entrenador del Celtic tras considerar su futuro
O'Neill se compromete con el Celtic
El técnico, de 74 años, admitió antes del parón internacional que estudiaría su posición y hablaría con la directiva después de que el Celtic sufriera tres derrotas consecutivas en una semana. Un tropiezo en la Europa League ante el Ferencvaros quedó entre medias de dos derrotas contra el Rangers.
Sin embargo, en declaraciones a la página web del club, Martin O'Neill confirmó que está dispuesto a continuar. Al ser preguntado por su determinación, O'Neill afirmó: "Sí. Estoy extremadamente preparado para ello. Tuvimos una semana difícil. Puede pasar, puedes perder contra tu máximo rival, puedes perder un partido europeo. Desde luego, no es el fin del mundo, como parecía haberse descrito. Pero (yo) estoy listo para seguir".
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Reflexionando sobre las dificultades recientes
El entrenador explicó que el tiempo que pasó alejado le brindó una oportunidad necesaria para evaluar las actuaciones recientes y reenfocar su atención de cara al resto de la temporada.
O'Neill añadió: "Sí pensé que me tomaría un poco de tiempo y no me llevó mucho tiempo pensarlo. Quiero dirigir al club, quiero intentar ganar la liga, que es lo que nos propusimos hacer, y estoy tan decidido ahora como siempre. Fue un momento o dos de reflexión y, sí, algunas cosas en las que piensas. Pero, en general, he vuelto, estoy con muchas ganas y el equipo está preparado".
Asumir la responsabilidad personal
O'Neill subrayó la importancia del autoanálisis durante las malas rachas y señaló que los márgenes en sus derrotas recientes fueron increíblemente pequeños. Apuntó que un empate contra el Rangers habría cambiado el partido por completo. Y continuó: "Lo que intentas hacer es analizar las cosas que has hecho o quizá las cosas que no has hecho. A lo largo de toda mi etapa como entrenador, he sido exactamente así. Creo que, antes que nada, me miro a mí mismo. Quizá era un poco diferente como jugador, porque creo que solía culpar a todos los demás jugadores de mi propio mal rendimiento. Pero, como entrenador, tienes que mirarte a ti mismo. Y, si sientes que algo se ha perdido, por supuesto que tienes que analizarlo".
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Qué le espera ahora al Celtic
El Celtic regresa a la competición doméstica cuando se enfrente al Motherwell en Fir Park el domingo. O'Neill espera poder contar con una plantilla reforzada, después de que Jota jugara recientemente 45 minutos en un amistoso a puerta cerrada en la ciudad deportiva, mientras que Alistair Johnston y Callum Osmand ya han vuelto a entrenarse tras lesiones en los isquiotibiales.
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