Igor Tudor ofrece una desconcertante defensa de la selección de Antonin Kinsky tras los terribles 15 minutos de presión del Atlético de Madrid en su derrota ante el Tottenham

A pesar de la humillación, Tudor se reafirmó notablemente en su planteamiento táctico previo al partido, insistiendo en que dejar fuera al criticado Vicario para un choque europeo tan importante era la decisión correcta en ese momento. «Lo que ha pasado es muy raro. Llevo 15 años entrenando y nunca había hecho algo así. Era necesario proteger al chico, proteger al equipo. Una situación increíble, no hay nada que comentar», declaró Tudor. «Antes del partido, era la decisión correcta en un momento como el nuestro, con la presión sobre Vicario, otra competición. Tony es un portero muy bueno. Para mí fue la decisión correcta. Después de esto, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Así que se lo expliqué a Tony también, hablando después: él es el hombre adecuado y un buen portero. Desgraciadamente, estos errores ocurrieron en este partido tan importante. Él lo sentía mucho. El equipo está con él, yo también. Hablé con él. Entiende el momento, entiende por qué sale. Como he dicho, es un portero muy bueno. Estamos con él, estamos todos juntos. Nunca se trata de un solo jugador. Ha pasado. Es la Champions League otra vez. Hemos pagado por este comienzo del partido».