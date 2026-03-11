¿Igor Tudor está a punto de ser despedido? El Tottenham toma una decisión sobre el entrenador interino antes del crucial encuentro contra el Liverpool

La gestión de Tudor ha sido objeto de duras críticas después de que sustituyera al joven portero Antonin Kinsky a los 17 minutos del partido en Madrid. El checo de 22 años, que sorprendió al ser titular en lugar de Guglielmo Vicario, cometió dos errores garrafales que llevaron al Tottenham a ir perdiendo por 3-0 en menos de un cuarto de hora. El exguardameta del Manchester City Joe Hart se quedó «aturdido» ante la «fría» actitud de Tudor, que se negó a reconocer al joven, consternado, cuando abandonaba el campo.

En defensa de su despiadada decisión, Tudor declaró: «Antes del partido, era la decisión correcta en un momento como el nuestro, con la presión sobre Vicario, otra competición. Toni es un portero muy bueno. Para mí fue la decisión correcta. Después de esto, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Así que se lo expliqué a Toni también, hablando después: es el tipo adecuado y un buen portero. [La sustitución temprana] es muy rara. Llevo 15 años entrenando y nunca había hecho algo así. Era necesario preservar al chico, preservar al equipo. Una situación increíble, no hay nada que comentar».