Tudor admitió que aún podía sacar aspectos positivos del partido, a pesar de que los Spurs ampliaron su racha sin victorias en la Premier League a 11 partidos.

«Quizás suene extraño, pero después de este partido creo más que antes. He visto algo», afirmó. «Tengo que elegir a los jugadores adecuados, porque el barco va en la dirección que quiero y debe ir, y los que están en él pueden quedarse. De lo contrario, pueden abandonar el barco. Así que, cuando los demás jugadores regresen y elija a los adecuados, estoy seguro de que tendremos un buen equipo y volveremos a ganar. No es fácil aceptar la situación en la que nos encontramos ahora, pero es lo que hay».

En declaraciones a la cadena TNT Sports, Tudor añadió: «Fueron dos partidos. Después de la tarjeta roja, fue un segundo partido. En la segunda parte lo intentamos y vi cosas interesantes, pero estoy muy decepcionado, como los aficionados. Tenemos que trabajar duro y creer. Después de este partido, creo más que antes. Sé que suena extraño, pero vi algo en el equipo. Incluso en el vestuario después del partido. Cuando estemos completos y elijamos a los jugadores adecuados, creo que todo irá bien.

He visto buena energía, ganas de hacer cosas, más pasión. La lucha estaba ahí, pero, por desgracia, la tarjeta roja cambió el partido. Quedan nueve partidos por jugar. [Cristian] Romero va a volver, [Kevin] Danso ha estado bien hoy, [Pedro] Porro está totalmente diferente, quizá otros vuelvan. Estaremos bien cuando estemos completos».