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Igor Tudor, DESPEDIDO por el Tottenham tras solo siete partidos en 44 días, ya que la abultada derrota ante el Nottingham Forest ha sido la gota que ha colmado el vaso
El balance de Tudor como entrenador del Tottenham: un punto en la Premier League
Se han tomado medidas decisivas en el Tottenham Hotspur Stadium cuando aún quedan siete partidos por disputar en la temporada 2025-26. Los Spurs se encuentran a solo un puesto y un único punto por encima de la zona de descenso tras una preocupante racha de resultados.
Tudor solo sumó un punto en los cinco partidos de la Premier League que dirigió —en un empate 1-1 con el Liverpool— y también vio cómo el equipo quedaba eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones tras una derrota por 7-5 en el global ante el Atlético de Madrid.
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Los Spurs anuncian la salida de Tudor
Los Spurs han decidido que es necesario un nuevo cambio en el banquillo, ante el riesgo de descender a la Championship, por lo que el contrato de Tudor —que debía prolongarse hasta que se encontrara un entrenador definitivo en verano— ha llegado a su fin de forma prematura.
En un comunicado publicado en la página web oficial del club se lee: «Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos de entrenador de porteros y preparador físico.
«Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo sus esfuerzos durante las últimas seis semanas, en las que han trabajado sin descanso. También reconocemos la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. Se proporcionará información actualizada sobre el nuevo entrenador en su debido momento».
¿Cuándo nombrará el Tottenham a un nuevo entrenador?
Según The Athletic, «los Spurs esperan nombrar a un nuevo entrenador en los próximos días, a tiempo para que la mayor parte de la plantilla del primer equipo regrese al centro de entrenamiento tras el parón internacional». Añaden que «el plan es que el sucesor de Tudor disponga de 10 días para preparar el próximo partido, a domicilio contra el Sunderland el 12 de abril».
Antes de que se contrate a otro entrenador, el antiguo asistente de Tudor, Bruno Saltor, «dirigirá los entrenamientos de los pocos jugadores que se han quedado en Hotspur Way durante el parón de tres semanas entre partidos».
La derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest, otro equipo de la zona baja de la tabla, resultó ser la gota que colmó el vaso para Tudor, ya que ese revés —sufrido en su propio campo— hizo que los Spurs cayeran al puesto 17 de la clasificación de la Premier League.
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¿Quién será el tercer entrenador del Tottenham esta temporada?
El breve mandato de Tudor en el Tottenham comenzó con tres derrotas consecutivas ante el Arsenal, el Fulham y el Crystal Palace, lo que le convierte en el segundo entrenador de la historia del Tottenham en debutar con una racha así, tras Martin Jol, que corrió la misma suerte en noviembre de 2004.
Ahora se está buscando al tercer entrenador de la temporada, algo que no ocurría desde la temporada 2022-23, cuando Antonio Conte, Cristian Stellini y Ryan Mason se sucedieron en el banquillo.
The Athletic es uno de los medios que ha afirmado que el exentrenador del Brighton, Roberto De Zerbi, que se encuentra sin trabajo tras dejar el Marsella, ha sido identificado como el principal objetivo por la directiva del Tottenham.
Sin embargo, él preferiría volver a los banquillos en verano —en lugar de sumarse a una misión de rescate a finales de temporada— y ha sido objeto de críticas por parte de tres grupos de aficionados del Tottenham tras su apoyo al exdelantero del Manchester United Mason Greenwood durante su etapa en el Marsella.